"Звонок спасет чью-то жизнь" - Милиция призвала белорусов срочно сообщать в 102 о таких нарушителях

Опубликовано: 16.06.2024 19:58 , Обновлено: 16.06.2024

Брестская милиция призвала всех белорусов звонить в ближайшую дежурную часть по номеру 102, чтобы сообщить о нарушителях. По словам милиционеров, это может спасти жизни людей.

Речь идёт об управлении машинами в пьяном виде, что чаще случается во время и сразу после выходных. В милиции напомнили, что “нетрезвое вождение остается наиболее опасным правонарушением”.

Там уточнили, что из-за алкоголя в крови “процессы восприятия человеком окружающей действительности изменяются, снижается скорость реакции”. Именно поэтому такие водители представляют серьезную опасность на дорогах.

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“При наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно штраф составляет 100 базовых величин (4000 рублей) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин (8000 рублей) с лишением на пять лет”, - напомнили в милиции.

А вот повторное вождение в пьяном виде в течение года грозит уголовная ответственность и спецконфискация автомобиля. Кстати, не важно, является пьяный водитель владельцем автомобиля или нет.

“Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь!”, - призвали в милиции.

Ранее Telegraf.news сообщил, что накануне инспекторы УВД ГАИ Миноблисполкома остановили водителя одной из маршруток в Минске, чтобы банально проверить документы. Чуть позже сотрудники ведомства заподозрили неладное, почувствовав от мужчины явный запах алкоголя. Его доставили на освидетельствование.

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