До +49°C — Метеорологи предупредили о новых волнах аномальной жары в Европе. Что ждать белорусам?

Опубликовано: 19.07.2023 09:32 , Обновлено: 20.07.2023

В ближайшие дни по всему миру усилится жара, которая представляет опасность для здоровья людей. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Специалисты ожидают, что в Европе температура приблизится к рекорду континента в 48,8 градуса по Цельсию или даже превысит его. А что ждать белорусам в 20-х числах июля?

«Экстремальная жара неизбежна во всем мире»

Как сообщили эксперты ВМО, температура в Северной Америке, части Азии, Северной Африке и Средиземноморье уже несколько дней превышает 40°C. Они полагают, что недавно объявленный Эль-Ниньо лишь усугубит интенсивность экстремальных погодных явлений.

Кроме того, новых максимумов достигнут и ночные минимальные температуры, что вызывает у специалистов особое опасение.

«Повторяющиеся высокие ночные температуры особенно опасны для здоровья человека, поскольку организм не может восстановиться после жарких дней, что приводит к увеличению случаев сердечных приступов и смерти», — объяснили в ВМО.

Старший советник ВМО по экстремальной жаре Джон Нэрн призвал подготовиться и адаптироваться, так как города, дома и рабочие места «не рассчитаны на длительные высокие температуры». По его словам, «более сильная и экстремальная жара неизбежна во всем мире».

[info_b]К слову, по данным Службы изменения климата Copernicus Европейского союза, прошлый месяц был самым жарким июнем на планете за всю историю наблюдений, что сопровождалось рекордно высокими температурами океана и рекордно низким уровнем антарктического льда. Беспрецедентная жара сохранилась и в этом месяце.[/info_b]

Рекорд в 48,8°C

В свою очередь по данным Европейского космического агентства (ESA) температура в Европе должна приблизится к рекорду континента в 48,8 градуса по Цельсию (который установили в 2021 году) или даже превзойти его.

По прогнозам, в некоторых частях Италии на этой неделе температура поднимется выше 45 градусов. В Греции и Испании фиксируют выше 40 °C даже в более прохладных районах.

Ученые отметили, что “это только начало” климатического кризиса, вызванного деятельностью человека.

«Текущая политика во всем мире приводит к тому, что к 2100 году мы достигнем потепления на 2,7 градуса (по Цельсию). Это действительно ужасно», — заявили они.

«Столица ада» в Польше

Ранее Телеграф писал, что в Польше нашли настоящую «столицу ада». Речь идет о городе Слубице, где температура достигала +35°C. При этом метеорологи считают, что это не предел. Они убеждены, что температура воздуха во многих регионах Польши точно превысит 30 градусов — может достигать 40° С и даже приближаясь к 50° C.

А к чему приготовится белорусам?

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В Беларуси никакой жары?

Тем временем в Беларуси погода ведет себя достаточно странно: в нашей стране то невероятно жарко, когда хочется поскорее окунуться в прохладную воду, то дожди с грозами, когда на улицу особо и не выйдешь.

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Судя по прогнозу Белгидромета, в ближайшие дни нас скорее ждет второй вариант. Метеорологи сообщили, что в четверг и пятницу 20-21 июля погоду сформируют ” неустойчивые прохладные воздушные массы с Западной Европы”. В эти дни специалисты ждут кратковременные дожди и в некоторых местах грозы. Ночью и утром белорусов может поджидать туман.

20 июля ночная температура составит +8..+15°С, днем воздух прогреется всего до +19..+26°С. Такая же ситуация произойдет и 21 июля , лишь ночью минимальные температуры ожидают на один градус ниже — +7..+14°С.

Что касается выходных, то, по предварительному прогнозу, который ранее давал белорусский синоптик Дмитрий Рябов, 22-23 июля будет значительно прохладнее, чем на прошлых выходных: от +18°C до +21°C в субботу и от +14°C до +20°C в воскресенье.

[info_b]Актуальные температуры для вашего населенного пункта смотрите по ссылке.[/info_b]

Впрочем, на следующей неделе все может снова круто измениться.