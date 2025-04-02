Метели и снег до 25 см? Синоптики рассказали, когда погода "шокирует" белорусов "условным декабрем" после +20°С

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Опубликовано: 02.04.2025 13:46 , Обновлено: 02.04.2025

Несмотря на относительно теплое начало апреля, белорусам стоит приготовиться к резкому похолоданию. Причем, по прогнозу синоптиков, будет не просто минус, а вместе со снегом и, возможно, даже метелями. Журналист Telegraf.news узнал, когда можно ждать "условный декабрь" в середине весны.

В четверг, 3 апреля , еще можно будет погреться под солнышком. Как [link href=“https://t.me/meteovibe/6303” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] Telegram-канал “Метеовайб”, это будет “очень теплый и солнечный день”. “По восточной периферии антициклона Noemi к нам придет еще более теплая воздушная масса с юга Скандинавии”, - рассказали специалисты. Они объяснили эту “интересную доставку тепла” соответствующей “рекой по периферии антициклона”, которая начинается в районе Средиземноморья.

По данным “Метеовайба”, в четверг столбик термометра ночью покажет 0..+6°С, днем - +14..+20°С. “В Минске намечается самый теплый день с начала 2025 года. Ночью - +2..+4°С, днем - +16..+18°С, небольшая облачность, без осадков”, - рассказали синоптики.

По их прогнозу, в пятницу, 4 апреля , тепло сохранится, только на севере страны температура будет ниже “на пару градусов”.

“А вот в выходные после такого тепла погода нас может шокировать. Обвал арктического холода, образование активного циклона, местами снегопады и метели, а дневные температуры 6 апреля могут стать отрицательными”, - спрогнозировали в Telegram-канале “Метеовайб”.

С ним согласны в Telegram-канале Nadvorie. Там высказали уверенность, что в эти выходные (5 и 6 апреля) в Беларуси будут “резкие перемены погодных условий”. “Мы опять вернемся в условный декабрь”, - предрекли специалисты.

Они рассказали, что рано утром в субботу, 5 апреля , примерно над севером Украины, на холодном фронте обширного циклона, начнется образование фронтальной волны. Там к 7-9 часам утра появятся завихрения, что приведет к образованию частного циклона.

В воскресенье, 6 апреля , этот циклон станет “малоподвижным высоким образованием”, [link href=“https://t.me/nadvorie/17489” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Telegram-канале Nadvorie. “Данный циклон, длительно пребывая над одним и тем же регионом, может на небольшой площади компактно (предварительно в центре и по юго-востоку РБ) выдать много осадков. И эти осадки, скорее всего, будут в виде снега, по югу страны - в виде снега с дождем”, - продолжили в источнике.

По прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), с полудня 5 апреля до вечера 6-го белорусам стоит ждать “приличное количество осадков в виде снега, в районе Барановичей - под 25 см”, передали в Nadvorie.

Прогноз Белгидромета на 3-5 апреля

По [link href=“https://pogoda.by/information/news/23183” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Белгидромета, в четверг, 3 апреля , будет дуть северный умеренный ветер, но он не помешает воздуху прогреться днем до ​​+14..+19°С (ночью - 0..+6°С).

Примерно такую же картину по температуре специалисты спрогнозировали на пятницу, 4 апреля : минимальная ночью - 0..+6°С, максимальная днем - от +11°С по северу до +20°С по югу Беларуси. Но днем ожидается местами порывистый ветер, а ночью и утром в отдельных районах - слабый туман.

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В субботу, 5 апреля , похолодает, подтвердил Белгдиромет. На погоду в этот день повлияют фронтальные разделы, которые смещаются с севера Европы, вслед за ними в Беларусь пойдут арктические воздушные массы. По данным специалистов, ночью местами, а днем на большей части территории Республики стоит быть готовым к кратковременным дождям и мокрому снегу.

Компанию им составит порывистый, а местами сильный порывистый ветер. Ночью столбик термометра покажет -4..+3°С, по югу страны - до +5°С, а днем будет от +1°С по северо-западу до +9°С по юго-востоку Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики скорректировали долгосрочные прогнозы на апрель 2025 года. По сравнению с предыдущими расчетами новый прогноз для Беларуси на второй весенний месяц оказался более холодным.

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