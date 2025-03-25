"Чего вы все стоите? Держитееее!" – Штормовой ветер опрокинул остановку в Гомеле

🎥 Видео

Опубликовано: 25.03.2025 10:38 , Обновлено: 25.03.2025

В TikTok появилось видео, как штормовой ветер опрокинул навес на остановке общественного транспорта в Гомеле. По оперативным данным МЧС, порывы ветра накануне в отдельных районах Беларуси достигали 22 м/с, и конструкция, видимо, не выдержала натиска стихии.

На кадрах, которые выложил в Сеть один из пользователей видеоплатформы TikTo, видно, как металлическую конструкцию, покрытую, судя по всему, поликарбонатом, порывом ветра шатает, как парус. В какой-то момент, вероятно, конструкция не выдержала: на следующих кадрах автор видео показал остановку, уже лежащую на боку на земле.

Некоторых комментаторов удивило спокойствие, с которым люди на остановке наблюдали за происходящим, не проявляя ни малейших порывов предотвратить падение конструкции.

“Чго вы все стоите???!!! Держитееее!!!” - эмоционально написала одна из зрительниц.

Другие комментаторы из числа местных жителей отметили, что на этом “приключения” остановки не закончились - ветром её унесло дальше.

“Уже улетела, утром её уже не было”, - рассказал один из них.

Ранее Telegraf.news рассказал о последствиях штормового ветра в других регионах страны. Так, на Могилёвщине ветром повредило крыши в двух школах и трёх жилых домах, а по всей Беларуси без света на время остались 223 населенных пункта.

Штормовой ветер повредил крыши домов и школ на Могилёвщине, без света оставались 223 деревень и посёлков по всей Беларуси