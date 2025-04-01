Синоптики скорректировали прогноз на апрель для Беларуси. Когда пообещали самый холодный период?

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Опубликовано: 01.04.2025 14:12 , Обновлено: 01.04.2025

Синоптики скорректировали долгосрочные прогнозы на апрель 2025 года. С учётом новых данных, по сравнению с предыдущими расчетами новый прогноз на второй весенний месяц оказался более холодным. Узнали, когда белорусам ждать "наиболее холодного периода", когда температура опустится заметно ниже климатической нормы.

Согласно обновлённым данным долгосрочной модели прогнозирования CFSv2 (Climate Forecast System) от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), апрель в Беларуси практически впишется в свою климатическую норму. Авторы тематического Telegram-канала @nadvorie заявили, что в этом месяце будет всего на 0,25–0,5 градуса теплее нормы.

[info_b]По данным Белгидромета, климатическая норма для второго весеннего месяца в Беларуси составляет +7,8°С. Таким образом, если прогноз CFSv2 окажется верным, средняя температура в апреле в 2025 году в Беларуси будет держаться в диапазоне +8…+8,3°С.[/info_b]

При этом ожидаемого постепенного в течение месяца потепления, судя по всему, ждать не стоит: первая неделя месяца будет чуть теплее обычного, а вот на второй неделе специалисты ожидают похолодания. Наиболее холодным, исходя из предварительных расчётов, авторы канала назвали период с 7 по 14 апреля. В это время температурный фон ожидается на 2–3° ниже нормы.

Численная модель CFSv2 также спрогнозировала белорусам и меньший дефицит осадков на апрель, чем ожидалось ранее: на юго-востоке страны ожидается на 10–30 мм больше дождя.

Ранее Telegraf.news рассказал, что другой известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов также спрогнозировал белорусам похолодание ближе к этим выходным. А вот в первой декаде месяца, по его словам, можно ожидать средней температуры воздуха на 2-4°C выше климатической нормы.

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