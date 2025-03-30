"Местные мешками рвут" - Грибник показал заросли этого растения и предложил исключить из Красной книги Беларуси

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Опубликовано: 30.03.2025 11:11 , Обновлено: 30.03.2025

Один из белорусских грибников на днях показал в TikTok огромные лесные заросли краснокнижного растения - Allium ursinum. Человеку неопытному, глядя на кадры устланной плотным ковром зелени, сложно поверить в то, что речь идёт о растении, находящемся под угрозой исчезновения.

Речь идёт о черемше, которая относится к числу растений-первоцветов, которые в Беларуси запрещено собирать в лесах.

Автор ролика, опубликованного в TikTok, показал, как выглядит черемша “на максимальном пике роста”. Внешне медвежий лук (именно так по-научному называется это растение) очень напоминает листья ландыша, но, в отличие от него, листья черемши более мягкие, нежные. Это и объясняет такую любовь людей к этой первой съедобной зелени, которую можно встретить в лесах по весне. По словам автора ролика, “местные мешками рвут” это растение.

“Весь лес в таких букетах”, - показал мужчина настоящие заросли черемши, отметив, что встречал их на протяжении всей прогулки по лесу, на протяжении километра точно, и “ей конца края нет”.

В связи с этим автор видео задался вопросом целесообразности исключения этого растения из Красной книги Беларуси. Некоторые комментаторы с предложением согласились.

“Поддерживаю, какая Красная книга? Такие заросли, километрами, сама видела, никто не берет с корнями, аккуратно срывают или срезают листики”, - рассказала одна девушка.

Более того, судя по комментариям под роликом многие и вовсе не знали, что черемша, которая свободно продаётся на прилавках белорусских рынков каждую весну, в Республике находится под запретом.

“Впервые слышу, когда ее успели туда записать?”, - удивилась одна из зрительниц.

Незнание, как известно, не освобождает от ответственности - собирать дикорастущую черемшу в белорусских лесах, действительно, запрещено под угрозой административного наказания (максимальный штраф за это - от 20 до 30 базовых величин , то есть от 840 до 1260 рублей сейчас). Даже после недавнего обновления списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений (их на днях опубликовало Министерство природы и охраны окружающей среды Беларуси) черемша осталась под охраной государства.

На самом деле, черемшу не относят к видам, находящимся под угрозой исчезновения. В Красной книге Беларуси это растение включено в III категорию национальной природоохранной значимости. К ней относятся так называемые “уязвимые виды” - таксоны, не находящиеся под прямой угрозой исчезновения, но подверженные риску вымирания, что делает их уязвимыми при любых, даже малозначительных изменениях окружающей среды (не говоря уж о целенаправленном стремлении некоторых людей вырезать подчистую заросли этой весенней “витаминной бомбы”).

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на тех, кто промышляет незаконным сбором и продажей лесных первоцветов в Беларуси регулярно устраивают рейды и местные комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды, и налоговики. Впрочем, не все продавцы черемши — нарушители по умолчанию: продавать черемшу разрешается, если она специально была выращена на продажу, например, в фермерском хозяйстве или на приусадебном участке.

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Кстати, запрет касается не только черемши, но и других первоцветов, занесённых в Красную книгу. Если вы далеки от ботаники, в лесу вам лучше поостеречься от желания нарвать весенний букетик или предварительно ознакомиться со списком запретных растений, чтобы знать их в лицо - мы сделали для визуализации подборку наглядных фото.

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