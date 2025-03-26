Штраф до 1260 рублей. Составили список первоцветов, за сбор которых белорусов могут наказать

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Опубликовано: 26.03.2025 12:28 , Обновлено: 26.03.2025

Ближе к апрелю ощущение весны в Беларуси усиливается не только заметно увеличившимся световым днём, но и робко пробивающейся зеленью. Вот-вот в лесах и лугах покажутся первые весенние цветы. Однако, радость от этого природного явления могут омрачить суровые штрафы, которые грозят в Беларуси тем, кто решит нарвать домой маленький букетик первоцветов. Журналисты Telegraf.news составили для вас список цветов, которые следует знать в лицо, чтобы не заплатить рублём за весеннюю атмосферу и романтику.

Какие штрафы грозят белорусам за сбор первоцветов?

Запрет на сбор первоцветов прописан в статье 24 Закона “О растительном мире”. Там указано, что дикорастущие растения, которые относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, в Беларуси взяты под охрану. Данная статья запрещает:

самовольное изъятие (то есть срыв) дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси,

самовольная пересадка таких растений из среды их произрастания,

незаконный оборот таких растений (то есть продажа),

удаление и совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их произрастания.

За нарушение этих запретов в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) Беларуси предусмотрено отдельное наказание. Согласно статье 16.8 КоАП, что эти действия влекут наложение штрафа от 20 до 30 базовых величин (сейчас от 840 до 1260 рублей) с конфискацией “орудий и средств совершения нарушения”. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц грозит ещё более суровое наказание - соответственно, до 150 базовых (6300 рублей сейчас) и до 500 базовых (21 тыс. рубелй),

За какие первоцветы могут оштрафовать?

Всего на сайте Минприроды указано 10 видов первоцветов, включённых в Красную книгу Беларуси:

равноплодник василистниковый, прострел раскрытый, прострел луговой, хохлатка полая, хохлатка промежуточная, фиалка топяная, медуница узколистная, медуница мягонькая, гусиный лук покрывальцевый, лук медвежий (черемша).

[info_b]Подробнее об этих растениях, ареале их произрастания можно почитать по ссылке.[/info_b]

Впрочем, для многих белорусов за этими названиями не стоит ровным счётом ничего, поэтому мы сделали для вас подборку фото, чтобы визуализировать их и, натолкнувшись на похожее растение в лесу или на лугу, точно знать, что на него разрешается только смотреть.

Равноплодник василистниковый

Прострел раскрытый

Прострел луговой

Хохлатка полая

Хохлатка промежуточная

Фиалка топяная

Медуница мягонькая

Гусиный лук покрывальцевый

Лук медвежий, или черемша

Медуница узколистная





















Ранее Telegraf.news рассказал о других весенних штрафах, которые могут получить белорусы по незнанию или неосторожности.

МЧС предупредило белорусов о весенних штрафах до 1260 рублей. Где ждать рейды и что нельзя во время жарки шашлыка?