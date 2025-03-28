Опубликовано: 28.03.2025 13:27 , Обновлено: 01.04.2025

Налоговые органы Минска отчитались об очередном «результативном», по их выражению, рейде по столичным подземным переходам и прилегающим территориям. На этот раз под пристальное внимание «второго оперативного отдела» попала некая «гражданка Ч.», уличённая в «нелегальной торговле» у входа на станцию метро «Борисовский тракт». Именно её случай налоговики решили использовать «на примере», чтобы проиллюстрировать борьбу с «тунеядцами».

«Потеплело и нелегалы подземелья вышли на поверхность», — начали свой рассказ фискальные органы. Правда, «гражданка Ч.» расположилась не в самом переходе, а рядом, но это не помешало контролёрам оценить размах её деятельности: «Ещё бы! Столько товара — она бы им весь переход перегородила».

В ходе рейда у женщины, которая, по данным ИМНС, числится «временно постоянно не работающей официально с 2018 года», изъяли плодоовощной продукции почти на 1000 белорусских рублей.

Кроме того, инспекторы установили и её предполагаемый доход от «незаконной предпринимательской деятельности» — внушительные 3000 рублей.

Дальнейшую судьбу «гражданки Ч.» налоговики описали как «стандартную процедуру»: протокол, затем экономический суд, который, вероятно, назначит штраф и примет решение о конфискации (полной или частичной) того самого «установленного» дохода. Сверху — уплата единого налога. Причём, поскольку для гражданки это «уже не первый раз», единый налог ей начислят в пятикратном размере.

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Далее Управление оперативных мероприятий ИМНС по г. Минску решило поделиться своей «моралью» из этой истории. По их мнению, случай «гражданки Ч.» доказывает, что «„тунеядство“ — это не столько тяжёлая жизненная ситуация, сколько образ жизни». Налоговики даже проявили некоторую эмпатию, отметив, что женщина «даже очень тяжело работает на пока неизвестного нам „дядю“: много часов на ногах, холод, жара, проверяющие…».

Однако вывод сделан однозначный: она могла бы пойти работать продавцом в магазин официально («тем более практически в каждом магазине есть вакансии»), но «не идёт», потому что «вот такой образ жизни ей нравится больше».

«А раз так, то, с большой вероятностью, мы с ней ещё встретимся. Увы», — завершили свой отчёт налоговики на несколько театральной ноте.

На днях журналисты Telegraf.news рассказывали, как налоговая служба Минска сообщила, что благодаря их усилиям подземные переходы стали выглядеть «именно так, как их проектировали и строили», то есть без стихийной торговли.

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