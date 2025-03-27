Минприроды начало проводить «весенние» рейды по белорусским рынкам. Кому пригрозили штрафами?

Опубликовано: 27.03.2025 11:39 , Обновлено: 27.03.2025

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 26 марта провёл рейд вблизи столичного Комаровского рынка. Это был один из первых ежегодных рейдов, которые природоохрана постоянно организует у крупных торговых точек по весне. Узнали, с кем проводили информационно-разъяснительные профилактические беседы и за что пригрозили административной ответственностью.

К своим рейдам сотрудники Мингоркомприроды привлекают представителей управлений торговли администраций районов, а нацелены они на торговцев первоцветами, в том числе, черемшой (по-другому её ещё называют медвежьим луком). Листья этого растения, которое показывается из-под снега одним из первых по весне, часто употребляют в пищу.

[info_b]Черемша является богатым источником полезных веществ, особенно весной, когда организм человека, как правило, испытывает острую нехватку витаминов. В черемше содержится практически полный набор витаминов группы В, большое количество витамина С, а также витаминов А, Н и Е, а также фитонциды и набор полезных минералов, таких как калий, кальций, магний, кремний, натрий, фосфор, йод, кобальт, селен, хром, медь. Всё это обеспечивает черемше мощные противовоспалительные, антимикробные и иммуноукрепляющие свойства. [/info_b]

Однако, в Беларуси медвежий лук занесён в Красную книгу, поэтому собирать это дикорастущее растение запрещено, равно как и продавать его. Тем не менее, каждую весну у магазинов и на рынках белорусских городов неизменно выстраиваются целые торговые ряды с черемшой. Оказалась черемша и на прилавках столичной Комаровки, как показал вчерашний рейд, о котором администрация рынка рассказала на своей страничке в Instagram.

Как пояснили в Мингоркомприроды, не все продавцы черемши - нарушители по умолчанию: продавать черемшу разрешается, если она специально была выращена на продажу, например, в фермерском хозяйстве или на приусадебном участке. В ходе рейдов на Комаровском рынке проверяющие, в частности, убедились, что торгуют там именно садовой, а не дикорастущей черемшой.

В Мингоркомприроды отметили, что доказать в Минске факт незаконного сбора дикой черемши “очень сложно”, поскольку её массово собирают в других районах страны, а в столицу везут на продажу. Тем не менее, судя по информации администрации Комаровки, вблизи рынка всё же выявили нарушителей - с ними провели “информационно-разъяснительные профилактические беседы о недопущении сбора и продажи первоцветов”, а также предупредили об административной ответственности, которая грозит за сбор первоцветов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что далеко не всегда за такое нарушение можно отделаться предупреждением. В КоАП за это предусмотрены весьма существенные штрафы - от 20 до 30 базовых величин (сейчас от 840 до 1260 рублей) с конфискацией «орудий и средств совершения нарушения». Причём речь не только о черемше, но и и о других первоцветах, занесённых в Красную книгу.

Штраф до 1260 рублей. Составили список первоцветов, за сбор которых белорусов могут наказать