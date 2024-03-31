МАЗ сообщил о начале работы мобильного ресторана Mak.by 1 апреля. Где открытие?

Опубликовано: 31.03.2024 14:15 , Обновлено: 31.03.2024

Минский автомобильный завод (МАЗ) рассказал о запуске 1 апреля мобильного ресторана быстрого обслуживания Mak.by. Это совместный проект компании и МАЗ. Открытие запланировали в Минске.

Презентацию фудтрака для сети Mak.by проведут 1 апреля в 12:00 на площадке перед универмагом “Беларусь”. Это возле станции метро “Партизанская”.

“Именно в этот день мобильный ресторан быстрого обслуживания начнет свою работу в городе Минске, а дальше отправится в путешествие по всем уголкам Беларуси”, - сообщили в корпоративном канале МАЗ.

«Гастроэнтерологов заманивают?» — Mak.by предложил работу выпускникам медуниверситета. Это как?

Об этом также рассказал белорусский фуд-блогер “Мерзкий Кокобай”. “Будет тест”, - лаконично сообщил он.

Фото: агентство "Минск-новости"

[inf]Ранее Telegraf.news писал, что компания «КСБ Виктори Рестораны», управлявшая сетью ресторанов быстрого питания, ранее принадлежавших компании McDonald’s, 18 апреля 2023 года официально объявила о переименовании в Mak.by.

Бывшие рестораны McDonald’s в Беларуси работали фактически без фирменного логотипа с ноября 2022 года, когда американская франшиза ушла из страны. Вместо логотипов на дверях ресторанов, а также на официальных страничках в соцсетях были размещены надписи «Мы открыты».

Все дело в том, что ныне действующие в Беларуси рестораны под названием Mak.by не имеют никакого отношения к настоящему McDonald’s. Американская компания запретила использовать свой бренд и даже названия фирменных блюд. [/inf]

Напомним, о создании фудтрака для Mak.by стало известно в середине марта. Выпуском мобильных ресторанов будет заниматься предприятие “МАЗ-Купава”.

Фудтрак представляет собой большой полуприцеп, оборудованный для приготовления, хранения и реализации готовой еды, а также машину технического обеспечения и жилого прицепа для персонала.

В Минске создали проект фудтрака для сети Mak.by. Как выглядит и где протестируют?