Бывший McDonald’s в Беларуси официально стал Mak.by

Опубликовано: 18.04.2023 09:02 , Обновлено: 18.04.2023

Компания «КСБ Виктори Рестораны», управляющая сетью ресторанов быстрого питания, ранее принадлежавших компании McDonald's, 18 апреля официально объявила о переименовании в Mak.by. Пользователи соцсетей уже поделились фотографиями, как на входе в бывший McDonald's на проспекте Независимости в Минске снимают вывеску "Мы открыты".

Новым логотипом компании стало жёлтое сердце на зелёном фоне.

С введением нового бренда Mak.by в компании пообещали сохранить “высокие стандарты качества продуктов и гостеприимного обслуживания” и “любимый вкус всех блюд”.

“Профессиональная команда работников и менеджеров осталась неизменной и продолжит работать в соответствии с действующими ценностями компании и принципами социально ответственного ведения бизнеса”, - говорится в официальном заявлении компании.

К смене бренда в бывшем McDonald’s снизили цены на бургеры и запустили мобильное приложение МойMak.by. где пользователям будут доступны специальные акции, уникальные скидочные купоны и накопление баллов лояльности, которыми можно будет оплачивать заказы в Mak.by.

Как ранее сообщал Телеграф, бывшие рестораны McDonald’s в Беларуси работали фактически без фирменного логотипа с ноября 2022 года, когда американская франшиза ушла из страны. Вместо логотипов на дверях ресторанов, а также на на официальных страничках в соцсетях были размещены надписи «Мы открыты».

Изначально планировалось, что на смену McDonald’s в Беларусь придёт российская компания «Вкусно — и точка», однако этого не произошло, а 12 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что McDonalds — «уже наше предприятие».

Лукашенко назвал McDonalds «нашим предприятием»