В Минске создали проект фудтрака для сети Mak.by. Как выглядит и где протестируют?

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Опубликовано: 15.03.2024 14:18 , Обновлено: 15.03.2024

Столичное предприятие "МАЗ-Купава" анонсировало выпуск фудтраков для сети ресторанов быстрого питания Mak.by. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Проект выполнили в виде большого полуприцепа, оборудованного для приготовления, хранения и реализации готовой еды, а также машины технического обеспечения и жилого прицепа для персонала.

Фото: minsknews.by

“Технический комплекс полностью белорусский, находится в завершающей стадии разработки. В течение следующего месяца планируется проверить его на практике в ряде малых городов нашей страны, а также на крупных республиканских мероприятиях”, - рассказал директор завода “МАЗ - Купава” Виталий Якубов.

Фото: minsknews.by

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич добавила, что проект разработали “буквально за четыре месяца”, благодаря новинке жители белорусских регионов смогут попробовать продукцию сети.

Фото: minsknews.by

Ранее Телеграф сообщал, что в одном из столичных ресторанов Mak.by сделали вход в туалеты по коду из чека, то есть только для покупателей.

В Mak.by сделали туалеты только для покупателей. А так можно?