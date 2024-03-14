"Гастроэнтерологов заманивают?" — Mak.by предложил работу выпускникам медуниверситета. Это как?
Один из пользователей популярной видеоплатформы опубликовал короткий ролик из Белорусского государственного медуниверситета. По его словам, во время распределения наряду с профильными организациями предложить свои вакансии решили... в сети фастфуда. А так можно что ли?
Скорее всего на видео показано не распределение, а ярмарка вакансий, где любые организации могут рассказать о работе и, например, предложить подработку. Распределить выпускников-бюджетников государственных вузов в сеть фастфуда не могут. Поэтому, по всей вероятности, автор ролика шутит.
“Вот так, учимся пять лет, кто-то — шесть, а к нам приезжает Mak.by на распределение…” — рассказал и показал обстановку вокруг белорус.
Комментарии людей не заставили себя ждать. Большинство из них шутили, говоря о том, что “это даже выгоднее распределения”.
“И знаете что? Зарплата-то будет плюс-минус такая же”, — выразил мнение один из пользователей, а второй добавил:
“Там хоть карьерный рост есть”.
Ранее Телеграф писал, что в Минобразования озвучили «оптимальный срок» отработки по распределению для белорусских выпускников.
В Минобразования озвучили «оптимальный срок» отработки по распределению для белорусских выпускников