"Гастроэнтерологов заманивают?" — Mak.by предложил работу выпускникам медуниверситета. Это как?

🎥 Видео

Опубликовано: 14.03.2024 10:18 , Обновлено: 14.03.2024

Один из пользователей популярной видеоплатформы опубликовал короткий ролик из Белорусского государственного медуниверситета. По его словам, во время распределения наряду с профильными организациями предложить свои вакансии решили... в сети фастфуда. А так можно что ли?

Скорее всего на видео показано не распределение, а ярмарка вакансий, где любые организации могут рассказать о работе и, например, предложить подработку. Распределить выпускников-бюджетников государственных вузов в сеть фастфуда не могут. Поэтому, по всей вероятности, автор ролика шутит.

“Вот так, учимся пять лет, кто-то — шесть, а к нам приезжает Mak.by на распределение…” — рассказал и показал обстановку вокруг белорус.

Комментарии людей не заставили себя ждать. Большинство из них шутили, говоря о том, что “это даже выгоднее распределения”.

“И знаете что? Зарплата-то будет плюс-минус такая же”, — выразил мнение один из пользователей, а второй добавил:

“Там хоть карьерный рост есть”.

Ранее Телеграф писал, что в Минобразования озвучили «оптимальный срок» отработки по распределению для белорусских выпускников.

В Минобразования озвучили «оптимальный срок» отработки по распределению для белорусских выпускников