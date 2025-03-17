МАРТ проверил картофель в 437 белорусских магазинах. Каким должен быть и что обнаружили?

Опубликовано: 17.03.2025 15:57 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с местными органами власти проверило 437 белорусских магазинов на предмет наличия и качества картофеля. Проверки проходили с 10 по 14 марта. Что показали итоги рейда?

Как выяснилось, в 3% посещённых магазинов картофеля не оказалось . Причины назывались самые разные: машина с товаром была в пути, продукцию вернули поставщику из-за низкого качества и т. д.

В 10% магазинов нашли картофель, не соответствующий требованиям . Это значит с механическими повреждениями, болезнями (парша, гниль), позеленевший более чем на четверть поверхности, слишком мелкий.

Нарушителям вынесли рекомендации, некачественный товар сняли с продажи.

Каким должен быть качественный картофель по ГОСТ 7176-2017?

Диаметр : от 35 до 80 мм.

Допускаются (если удаляются при обычной очистке): Бледно-зеленые пятна (не более 2 см²).

Порезы, вырывы, трещины, вмятины (глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм).

Парша, оспороз (не более 1/4 поверхности, включая глубокую и порошистую паршу глубиной не более 2 мм).

Один ход проволочника. Максимум 2% повреждённых клубней . Максимум 1% примеси (в том числе земля). Не допускаются :

Клубни, позеленевшие более чем на 1/4 поверхности.

Повреждённые грызунами.

Подмороженные, запаренные, с признаками «удушья».

Раздавленные, половинки, части клубней.

Поражённые мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилью, фитофторой.

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Парша . Болезнь картофеля, вызываемая различными видами грибов и бактерий. Проявляется в виде язв, пятен, наростов на поверхности клубней. Различают несколько видов парши: обыкновенная (бугорки или плоские пятна), порошистая (пустулы, заполненные спорами), чёрная (склероции — тёмные наросты), серебристая (серебристые пятна).

Оспороз (бугорчатая парша). Грибковое заболевание картофеля. Проявляется в виде выпуклых бугорков (пустул) на клубнях, которые затем лопаются, образуя язвочки.

Один ход проволочника . Проволочники — это личинки жуков-щелкунов. Они прогрызают ходы в клубнях картофеля, повреждая их и делая непригодными для употребления в пищу. «Один ход» означает, что в клубне обнаружено одно такое повреждение. Если ходов больше, картофель считается непригодным.

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МАРТ заявил, что продолжит контроль за качеством картофеля и иных продуктов в торговых сетях страны.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белорусский фермер объяснила, почему в магазинах иногда сложно найти качественный картофель.

Фермер рассказала, что не так с картошкой в белорусских магазинах. А дефицит будет?

Ещё мы публиковали видео, как в «Евроопте» в сетке картофеля нашли камни.

«Это новый сорт» — Минчанка пожаловалась на камни в сетке картошки из магазина. Кого обвинили в TikTok?

А для жителей Гродненской области КГК сегодня, 17 марта, проводит горячую линию. Можно пожаловаться на сомнительного качества картошку в магазинах.

КГК предложил пожаловаться на некачественные овощи в магазинах. Но только в одной области Беларуси