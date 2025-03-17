МАРТ проверил картофель в 437 белорусских магазинах. Каким должен быть и что обнаружили?
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с местными органами власти проверило 437 белорусских магазинов на предмет наличия и качества картофеля. Проверки проходили с 10 по 14 марта. Что показали итоги рейда?
Как выяснилось, в 3% посещённых магазинов картофеля не оказалось . Причины назывались самые разные: машина с товаром была в пути, продукцию вернули поставщику из-за низкого качества и т. д.
В 10% магазинов нашли картофель, не соответствующий требованиям . Это значит с механическими повреждениями, болезнями (парша, гниль), позеленевший более чем на четверть поверхности, слишком мелкий.
Нарушителям вынесли рекомендации, некачественный товар сняли с продажи.
Каким должен быть качественный картофель по ГОСТ 7176-2017?
-
Диаметр : от 35 до 80 мм.
-
Допускаются (если удаляются при обычной очистке):
Бледно-зеленые пятна (не более 2 см²).
-
Порезы, вырывы, трещины, вмятины (глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм).
-
Парша, оспороз (не более 1/4 поверхности, включая глубокую и порошистую паршу глубиной не более 2 мм).
-
Один ход проволочника.
Максимум 2% повреждённых клубней . Максимум 1% примеси (в том числе земля). Не допускаются :
-
Клубни, позеленевшие более чем на 1/4 поверхности.
-
Повреждённые грызунами.
-
Подмороженные, запаренные, с признаками «удушья».
-
Раздавленные, половинки, части клубней.
-
Поражённые мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилью, фитофторой.
[info_b]
Парша . Болезнь картофеля, вызываемая различными видами грибов и бактерий. Проявляется в виде язв, пятен, наростов на поверхности клубней. Различают несколько видов парши: обыкновенная (бугорки или плоские пятна), порошистая (пустулы, заполненные спорами), чёрная (склероции — тёмные наросты), серебристая (серебристые пятна).
Оспороз (бугорчатая парша). Грибковое заболевание картофеля. Проявляется в виде выпуклых бугорков (пустул) на клубнях, которые затем лопаются, образуя язвочки.
Один ход проволочника . Проволочники — это личинки жуков-щелкунов. Они прогрызают ходы в клубнях картофеля, повреждая их и делая непригодными для употребления в пищу. «Один ход» означает, что в клубне обнаружено одно такое повреждение. Если ходов больше, картофель считается непригодным.
[/info_b]
МАРТ заявил, что продолжит контроль за качеством картофеля и иных продуктов в торговых сетях страны.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белорусский фермер объяснила, почему в магазинах иногда сложно найти качественный картофель.
Фермер рассказала, что не так с картошкой в белорусских магазинах. А дефицит будет?
Ещё мы публиковали видео, как в «Евроопте» в сетке картофеля нашли камни.
«Это новый сорт» — Минчанка пожаловалась на камни в сетке картошки из магазина. Кого обвинили в TikTok?
А для жителей Гродненской области КГК сегодня, 17 марта, проводит горячую линию. Можно пожаловаться на сомнительного качества картошку в магазинах.
КГК предложил пожаловаться на некачественные овощи в магазинах. Но только в одной области Беларуси