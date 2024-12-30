Фермер рассказала, что не так с картошкой в белорусских магазинах. А дефицит будет?

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Опубликовано: 30.12.2024 10:55 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok набрало популярность видео, в котором белорусский фермер объяснила, почему в магазинах иногда сложно найти качественный картофель. Автор ролика задалась вопросом: "Как так получилось, что в аграрной стране на прилавках магазинов не самый лучший товар?"

По словам фермерши, на урожай и качество картофеля влияет множество факторов, и в первую очередь — погода. «К сожалению, на неё мы не можем влиять, поэтому работаем в тех условиях, которые есть», — отметила она. Ещё один важный фактор — репродукция и качество семян. Чтобы получать хороший урожай, “необходимо своевременно менять посадочный материал, а это требует финансовых затрат”.

По ее словам, замена посевного материала стоит денег. «Примерно так можно было бы рассуждать, если бы у нас не действовало государственное регулирование цен», — отметила автор видео.

Она объяснила, что многие фермеры хотели бы продавать картошку ещё дороже, чтобы не снижать рентабельность и обновлять семенной материал. В результате, по её словам, в последние годы в Беларуси сокращаются площади, отведённые под посадку картофеля, что, в свою очередь, ведёт к дефициту качественных корнеплодов.

Что сказал премьер-министр?

Несмотря на опасения, высказанные в TikTok, премьер-министр Беларуси Роман Головченко в [link href=“https://news.by/news/obshchestvo/o-kartoshke-chudesakh-i-ispolnenii-zhelaniy-v-studii-pogovorili-s-premerom-i-prigotovili-babku” target=“_blank” rel=“noopener”] эфире [/link] гостелеканала “Беларусь 1” пообещал, что картофеля на внутреннем рынке страны будет в изобилии. По его словам, даже в этом “не самом благоприятном” году производство картофеля в Беларуси втрое превысило внутреннее потребление. Также он прокомментировал введение трёхмесячного лицензирования на вывоз картофеля за рубеж, назвав это мерой регулирования товарных потоков, а не запретом.

Ранее Telegraf.news писал, что в последнее время в TikTok всё чаще стали появляться видео из белорусских магазинов, в которых покупатели жалуются на качество свежих овощей и фруктов на прилавках.

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И фермеры уже объясняли, почему цены на картофель выросли.

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