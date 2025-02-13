"Это новый сорт" - Минчанка пожаловалась на камни в сетке картошки из магазина. Кого обвинили в TikTok?

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Опубликовано: 13.02.2025 21:56 , Обновлено: 25.04.2025

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на камни в сетке картошки из магазина. Комментаторы стали думать, чья же это вина и как камни могли оказаться в упаковке с продуктом.

“Я, конечно, все понимаю, “Евроопт”, но чтобы камни класть вместо картошки - это что-то новое. Нормально, да? Пытаюсь почистить, думаю, что не чистится. Чисто в сетке камень”, - утверждает автор видео.

“А при чем тут “Евроопт”? Он не фасует картофель и не рассматривает все сетки”, - считает одна комментаторша.

“Во-первых, магазин здесь не причастен, а во-вторых, я сама упаковывала картофель, и такое бывало”, - поделилась другая.

“Это новый сорт картошки! В Беларуси придумали”, - пошутила третья.

Кто-то же утверждал, что “камни при уборке картошки спецтехникой - обычное дело”. “Человеческий фактор при фасовке. Может, случайно, а может, и специально не выбросили, чтобы убыток от его наличия был не в их кармане, а у вас”, - написал этот пользователь TikTok.

Еще один юзер предложил девушке вернуть камни в магазин. “И получите картошки на вес камня… Вам только самой не будет стыдно идти в магазин ради двух-трех картошек?” - поинтересовался он.