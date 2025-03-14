КГК предложил пожаловаться на некачественные овощи в магазинах. Но только в одной области Беларуси

Опубликовано: 14.03.2025 13:15 , Обновлено: 25.04.2025

Жители Гродненской области 17 марта могут пожаловаться на плохие овощи в магазинах или на их отсутствие. Комитет государственного контроля (КГК) региона решил провести «горячую линию» по вопросам обеспечения населения качественной плодоовощной продукцией.

Как сообщили местные СМИ Гродненской области, КГК в ходе проверок магазинов региона выявил ряд серьёзных проблем. В некоторых магазинах не было «борщевого набора» (к примеру, картофеля и репчатого лука), а в других — продавались подгнившие или увядшие овощи.

Иногда в продаже можно было найти только мытые картофель и свёклу, цены на которые не регулируются государством. Однако стоимость этих овощей была значительно выше: 2,59–3,7 рубля за килограмм картофеля и 1,93 рубля за 1 кг свёклы.

В то же время предельные цены на обычный картофель и свёклу в марте составляли 1,1 и 1,3 рубля за килограмм соответственно.

Сотрудников некоторых магазинов уличили в том, что те не проверяли качество товаров перед продажей. Из-за этого покупатели сталкивались с гнилым картофелем, вялой свёклой, испорченными капустой и морковью.

Сообщить о подобных фактах, а также об отсутствии овощей в продаже можно будет 17 марта с 14:00 до 17:00 по телефону «горячей линии» КГК Гродненской области: 8 (0152) 79 88 13.

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