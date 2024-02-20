«Маркер интеллигентности» - Исследователи рассказали, почему белорусы стали чаще говорить на белорусском

Опубликовано: 20.02.2024 08:17 , Обновлено: 20.02.2024

Белорусский язык становится "всё более популярным" среди молодёжи страны. Об этом заявил заведующий сектором сопровождения национального исследования качества образования и международных исследований в этой области Академии образования Вячеслав Короткевич и объяснил причины этой тенденции.

По данным Академии образования, результаты исследования, которое проводилось в 2022/2023 учебном году, более 90% выпускников средних общеобразовательных учреждений в стране назвали именно белорусский своим родным языком. Почти четверть опрошенных рассматривают изучение белорусского языка в школе как “показатель патриотизма и гражданственности”, сообщило агентство “Минск-Новости”.

По словам Короткевича, популярность белорусского языка среди молодежи объясняется в частности тем, что он воспринимается как “маркер интеллигентности”. По данным Академии образования, более трети участников исследования заявили, что пользуются белорусским языком для повседневного общения.

Короткевич также сообщил, что в новом стандарте для общих средних, дошкольных и специальных образовательных учреждений, который пока находится в разработке Академии образования, заложен подход, предполагающий политику равного внимания к обоим государственным языкам Беларуси: и к белорусскому, и к русскому. Уже сейчас все образовательные программы, одобренные Министерством образования страны, переводятся на белорусский язык.

Ранее Телеграф сообщил, что в феврале прошлого года депутат нижней платы парламента Игорь Марзалюк заявил о необходимости внедрения в стране “позитивной дискриминации” в пользу белорусского языка. А ещё призвал к развитию трехъязыковой среды в Беларуси, добавив к числу обязательных языков английский.

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Впрочем, такая инициатива депутата вряд ли найдёт широкий отклик сейчас, ведь уже в сентябре генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед упрекнул белорусские школы в том, что там слишком много внимания уделяют изучению английского языка.

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Ранее Телеграф также рассказывал, как популярному российскому блогеру Рустему Адагамову в октябре прошлого года пришлось принести публичные извинения белорусам за крайне пренебрежительные высказывания о белорусском языке. В одном из своих постов блогер назвал белорусский язык “смешным”, а людей, которые говорят на нём, обвинил в том, что они “коверкают русский”.

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