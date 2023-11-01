"Обидел многих людей" - Белорусы заставили извиняться российского блогера за "смешной белорусский язык"

Опубликовано: 01.11.2023 13:42 , Обновлено: 01.11.2023

Популярный российский блогер Рустем Адагамов, известный интернет-пользователям под псевдонимом drugoi, 31 октября крайне пренебрежительно высказался о белорусском языке, назвав его "смешным", а людей, которые говорят на нём, обвинил в том, что они "коверкают русский". Уже на следующий день ему пришлось извиняться за свои слова под натиском сотен комментариев разгневанных белорусов.

“Смешным” российскому блогеру показался заголовок о поражении минского хоккейного клуба “Динамо”, который 31 октября прервал серию из трех побед подряд, проиграв российской команде “Северсталь”.

“Какой же смешной белорусский язык. ну почему Дынама, серыю и трохматчавую? зачем коверкать русский? тем более, что на нем говорит вся Республика Беларусь”, - прокомментировал Адагамов (авторская орфография сохранена) казалось бы абсолютно “проходную” спортивную новость в ленте, и его комментарий по-настоящему “взорвал” белорусский сегмент соцсети X (бывший Twitter).

Впрочем, одним комментарием он не ограничился, а активно отвечал на замечания белорусов, а также украинцев, которые пытались убедить блогера в том, что белорусский - это не какой-то “исковерканный русский”, а абсолютно самостоятельный и давно сформировавшийся язык.

“Может быть это русский - исковерканный белорусский? Или же исковерканный украинский? Фраза “этот язык смешно звучит” попахивает шовинизмом”, - отметил один из комментаторов.

В числе прочего Адагамов заявил, что “все белорусы говорят на хорошем русском языке, без акцента”, без “г” фрикативного”, и даже те комментаторы, которые отвечали ему на белорусском, по его мнению “в быту говорят на русском, как все белорусы”.

Впрочем, под напором сотен комментариев (под постом их количество уже перевалило за 700) уже 1 ноября блогеру пришлось извиниться за свои высказывания.

“Вчера зачем-то сморозил глупость про белорусский язык, обидел многих людей. Понимаю, что ничего уже не исправить, но хочу извиниться перед теми кого задел своим дурацким замечанием”, - написал Адагамов, списав всё на “тяжелое время в жизни”. “Иногда не справляюсь”, - добавил он.

[Twitter_widget url=“https://x.com/adagamov/status/1719596453708869795?s=20”]

Впрочем, пользователи соцсети тут же объяснили ему, что “так это не работает”, а “непростое время сейчас у всех и это не оправдание”.