«Кушайте сами» – Фермер ответил белорусам, почему его свинина дороже магазинной

🎥 Видео

Опубликовано: 14.02.2024 18:59 , Обновлено: 25.04.2025

В tiktok-канале под названием «На связи Харлинцы» фермер опубликовал видео, в котором предложил свинину с доставкой – в Минск и ближайшие города. И назвал цену – 11,5 руб. за кило, причем, не вырезки, а просто часть туши. И объем разовой продажи – не меньше четверти туши, а это 30-35 килограммов, уточнил фермер. В комментариях принялись обсуждать цену – многим она не понравилась. Тогда фермер записал еще одно видео, в котором обосновал свою ценовую политику.

Первый же отклик – «За 11,50 кушайте сами, спасибо» – вызвал волну обсуждения. Одни посчитали, что дороговато. Другие наоборот – что «дешево за домашнюю свинину». Кто-то написал, что ему по 10 рублей предлагают и тоже с доставкой. Но в основном сравнивали эту цену с магазинной, которая ниже.

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Именно такие комментарии, вероятно, и подвигли фермера записать еще одно видео, в котором он описал разницу между магазинной и фермерской свининой. Вот ключевые моменты монолога:

«Мои свиньи – с выгулом, копаются в земле, принимают солнечные и грязевые ванны. Это благотворно сказывается на коже свинке и на ее настроении».

«Кормление: пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечный шрот, тыква, свекла, яблоки, соевый шрот, мел, соль». По мнению фермера, на свинокомплексах кормят комбикормом, куда добавляют антибиотик.

«Я своих свиней ничем не колю. Только прокалываю железо поросятам в три и шесть дней и один раз – от глистов». На свинокомплексах, опять же по мнению автора, поголовье постоянно вакцинируют, «потому что это большой бизнес и там нельзя допустить падеж».

Но и после такой подробной видеолекции мнения в комментариях разделились. Одни согласились с тем, что у домашнего мяса и сала вкус значительно более приятный, чем у магазинного. Другие написали, что сравнили вкус купленного на рынке и в магазине и не нашли разницы. Третьи засомневались насчет «свободного выгула»: «Покопается в земле – съест дохлого крота, мышь, в земле ведь инфекция».

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Кто-то описал личное наблюдение: «Мы сами магазинное мясо едим, а собака отказывается. Значит, там химии полно, а мы просто не замечаем?».

Впрочем, выступили и в защиту свинокомплексов: «В питание на фермах антибиотик не добавляют: 1) это дорого и невыгодно; 2) вызывает дисбактериоз – поросята не набирают вес, плохо усваивается пища. А антибиотики и вакцины прокалывают согласно схеме».

Где живет и работает автор видео? Судя по названию аккаунта, в деревне Харлинцы – это Толочинский район Витебской области.

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