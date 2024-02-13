1600 рублей и не только. Белоруска собрала «самый дорогой букет». И в нем нет цветов

Опубликовано: 13.02.2024 19:32 , Обновлено: 13.02.2024

В TikTok завирусилось короткое видео с простецким сюжетом: на тротуаре стоит парень и держит в руках красивый букет. На первый взгляд кажется, что букет собран из искусственных цветов. Но при ближайшем рассмотрении оказывается – это деньги! Белорусские пятерочки. И желтые вкрапления из конфет (это «Столичные» – одни из самых дорогих). Кто изготовил такую радость и для кого?

«Самый дорогой мой букет: 1600 белорусских рублей, 320 купюр и конфеты. Хотели бы себе такой в подарок?» – так подписала свой ролик брестчанка Анастасия. Оказалось, девушка занимается изготовлением букетов на заказ. Но вместо цветов на сей раз использовала банкноты и конфеты «Столичные» от «Коммунарки».

Заказала у нее эту красоту девочка для мамы на 14 февраля, написала девушка в комментариях. А многие подумали, что это романтичный подарок возлюбленной от парня в кадре.

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Красивая копилка

В комментариях народ дал волю эмоциям. Самым массовым пожеланием было – в следующий раз увеличить номинал купюр.

«Прикольно, поставила в вазу букет и вытягивай каждый день, сколько надо! Копилка, только очень красивая», – написала одна женщина. И получила одобрение: «Антикризисный букет. Не вянет и всегда пригодится!»

У автора спросили, где как она набрала такое количество пятерок. Ответила, что наменяла по банкам и кофейням.

Еще спросили, каким способом она закрепила банкноты. Однако Анастасия секреты мастерства выдавать отказалась. Но пообещала еще больше удивить – по весне сделать букет из шашлыка.

Ну а самым проникновенным комментом назовем, пожалуй, вот этот: «Я как мужик могу сказать одно: от такого букета, даже от мужика, я бы не отказался!».

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