21 ноября станет последним днём Макдональдса в Беларуси

Опубликовано: 17.11.2022 13:05 , Обновлено: 17.11.2022

МакДональдс в Беларуси сообщил в своих соцсетях, что 21 ноября станет последним днём работы ресторанов американской сети фастфуда в Беларуси. При этом двери кафе закроются уже в 18:00.

На месте американской сети фастфуда намерены открыть сеть подражателей из России «Вкусно - и точка». Там позиционируют себя в том числе словами “любимый вкус”, намекая на сохранение рецептуры американской сети. Также на логотипе “Вкусно и точка” почему-то изображена буква “М”. А ещё там полностью копируют рекламу американцев. Вот посмотрите:

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Однако в меню российской сети не будет бигмаков и других запатентованных МакДональдсом названий.

Впрочем, любители именно “американских” кафе смогут пока ещё наслаждаться, например куриными блюдами в KFC. Но напомним, что пиццерии американской сети “Папа Джонс” ещё раньше ушли из Беларуси.

Макдональдс решил внезапно уйти из Беларуси