Лукашенко вызвал Головченко из отпуска. Что случилось?
Александр Лукашенко 18 августа провел совещание, на котором раскритиковал подготовку системы образования к новому учебному году и отозвал из отпуска премьер-министра Беларуси Романа Головченко.
Пресс-служба президента отметила, что мероприятие прошло «в очень критичном ключе». Генпрокурор Андрей Швед доложил, что в некоторых школах не решены вопросы безопасности, включая пожарную, а глава Комитета госконтроля Василий Герасимов пожаловался на негативные факты в работе школьных базаров, когда «некоторые частники более чем в два раза завышают цены на товары».
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В числе прочего, звучали вопросы обеспечения детей-сирот и подвоза школьников к учебным заведениям. Много говорилось и про организацию питания в школах, фактах воровства.
Еще одна проблемная сфера — учебники. На прямую линию по этому поводу от людей поступает “шквал звонков”.
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На совещании разбирали претензии на конкретных примерах, зачитывая цитаты заданий из учебников. Александр Лукашенко поручил под эгидой Генеральной прокуратуры и Комитета госконтроля создать мониторинговую группу именно по теме учебников.
В итоге Лукашенко не принял отчеты ни министра, ни вице-премьера. Также он потребовал отозвать из отпуска премьер-министра Романа Головченко, чтобы сделать работу над ошибками и не позднее 25 августа провести заседание «с детальным рассмотрением и разбором всех проблемных вопросов», пишет тг-канал “Пул Первого”.
В первых числах сентября все ответственные лица должны будут отчитаться Лукашенко об устранении выявленных недостатков.
Администрации Лукашенко поручено весь процесс взять на жесткий контроль. С повсеместным выездом в школы и в целом учреждения образования для оценки реальной ситуации на местах.
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