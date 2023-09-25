Лукашенко запретил белорусам владеть и управлять БПЛА

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Опубликовано: 25.09.2023 18:37 , Обновлено: 25.09.2023

В понедельник, 25 сентября, Александр Лукашенко подписал указ "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов". По сути, документ запрещает простым белорусам владеть и управлять БПЛА.

Документом предусмотрено, что ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП) для их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных данным указом, говорится на сайте президента.

Для ввоза организациями и ИП гражданских БЛА нужно получить разрешение у Департамента по авиации Минтранспорта и коммуникаций, которыми будет организован учет таких БЛА, имеющихся у организаций и ИП.

Кроме того, указом предусмотрено создание автоматизированной информационной системы госучета гражданских БЛА, принадлежащих юрлицам и (или) ИП.

[info_b] С полным текстом указа вы можете ознакомиться здесь. [/info_b]

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Что касается ввоза, эксплуатации и изготовления БЛА физическими лицами указ вступает в силу после его официального опубликования, а в части хранения и оборота - через шесть месяцев.

В течение шести месяцев с момента опубликования указа белорусы могут продать свои БЛА организациям или ИП или передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством. Что это за организация, не уточняется.

[info_b] Но нужно помнить, что есть разница: не все квадрокоптеры - БЛА. Авиамодель – летательный аппарат без человека на борту, управление полетом которого возможно только при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемый свободнолетающий аппарат.

А беспилотный летательный аппарат (БЛА) – это воздушное судно, предназначенное для выполнения полета без экипажа на борту. К БЛА относят квадрокоптеры, летающие по ранее заданной программе, вне визуального контакта с ними (посредством пульта дистанционного управления, FPV-очков, ноутбука, планшета, мобильного телефона и др.), или имеющие встроенный экран, отображающий «картинку» с камеры, установленной на квадрокоптере.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что еще в июне 2023 года в Авиационной инспекции рассказали о новых правилах использования дронов в Беларуси. Тогда в ведомстве рассказали, какие БЛА подлежат учету.

«Расставили все точки над «i»» — В Авиационной инспекции рассказали о новых правилах использования дронов в Беларуси

Какое наказание за полеты без разрешения?

В административном кодексе есть статья, предусматривающая наказание за нарушение правил использования воздушного пространства. «В уголовном кодексе прямых указаний на это нет, но подобные действия можно трактовать как хулиганство или неумышленное причинение ущерба», — говорил тогда замдиректора по учебной работе — начальник учебно-методического отдела центра подготовки ДОСААФ.

Если полет выполнялся в запрещенной зоне или поблизости от нее, то по закону, силовики могут открыть огонь на поражение, сбить БЛА. При этом, никакой компенсации за утрату беспилотника не будет.

«Расставили все точки над «i»» — В Авиационной инспекции рассказали о новых правилах использования дронов в Беларуси