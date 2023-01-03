Лукашенко разрешил патриотам поступать в вузы вне конкурса. Но не во все

Опубликовано: 03.01.2023 15:30 , Обновлено: 06.03.2023

Александр Лукашенко 3 января подписал Указ № 2, которым утвердил правила приема абитуриентов в вузы. В них, среди прочего, прописано, кому с 2023 года разрешили поступать без экзаменов, а также вне конкурса.

Например, сдавать вступительные в университеты не нужно будет:

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Кроме того, Лукашенко приказал вузам Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, а также военным факультетам принимать вне конкурса следующих абитуриентов:

детей военных и сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей;

воспитанников военно-патриотических клубов.

А на специальности для Вооруженных Сил, транспортных войск и органов пограничной службы нужно будет сдать только белорусский или русский язык на выбор, а также один профильный предмет на централизованном экзамене (ЦЭ) или централизованном тестировании (ЦТ).

Также в указе закрепили необходимость абитуриенту иметь характеристику из школы. Ранее министр образования Андрей Иванец рассказывал, что в ней будет указано отношение выпускников к мероприятиям «патриотической и трудовой направленности». Но не только.

Напомним, в конце декабря министерство образования Беларуси опубликовало точные даты, когда в 2023 году пройдут централизованные экзамены (ЦЭ) для выпускников школ.