Ректор БГАТУ рассказал, как белорусским выпускникам стать студентами уже в апреле и не идти на ЦТ

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Опубликовано: 06.12.2022 10:13 , Обновлено: 06.12.2022

Ректор Белорусского государственного аграрного технического университета (БГАТУ) Николай Романюк рассказал, что выпускники школ могут стать студентами вузов уже в апреле 2023 года. И сдавать централизованное тестирование (ЦТ) для этого не нужно.

По его словам госизданию sb.by, стать студентам в апреле можно по результатам республиканских олимпиад.

Планируется, что они пройдут в вузах в марте. Тех школьников, которые займут первое, второе и третье места, обещают зачислить без вступительных экзаменов.

Второй способ — сдать студентом в начале июня (с 3 по 8) по целевому договору. Для этого нужно будет сдать централизованные экзамены (ЦЭ) — один по белорусскому или русскому языку, второй на выбор — а также один внутренний вузовский экзамен.

«Если абитуриент претендует на инженерную специальность, то, вероятнее всего, вторым ЦЭ он выберет физику или математику. […] Если второй ЦЭ держал по математике, то внутренний, как правило, по физике», — привел пример ректор БГАТУ.

В таком случае абитуриенту не нужно будет сдавать ЦТ.

Кстати, министерство образования Беларуси 12 октября опубликовало постановление, в котором прописало отдельные условия поступления в вузы абитуриентов с целевым направлением («целевиков»). Они должны будут подавать документы с 3 по 8 июня; а сдавать вступительные экзамены с 4 по 10 июня.

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