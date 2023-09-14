В Минобразования Беларуси задумались, чтобы учить школьников на водительские права. Когда?

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Опубликовано: 14.09.2023 17:41 , Обновлено: 14.09.2023

Министерство образования Беларуси заявило, что подписало с ДОСААФ соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обучение школьников вождению.

В ведомстве отметили, что подписание документа обусловлено “геополитическими вызовами, необходимостью укрепления государственного суверенитета и национальной безопасности Беларуси посредством консолидации общества и обеспечения народного единства”.

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Сейчас между Минобразования и ДОСААФ прорабатывается вопрос организации обучения учеников 9 и 11 классов управлению автомобилем.

Точную дату, когда начнут учить вождению, в ведомстве не назвали, но отметили, что делается это в рамках “программы патриотического воспитания населения” на 2022-2025 годы. Поэтому, можно предположить, что внедрять вождение в школьную программу начнут уже в ближайшие годы.

[info_b] ДОСААФ − общественное объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь». Некоммерческая организация, основанная на добровольном членстве юридических и физлиц. В ее составе: 6 областных, 92 районные структуры; 2180 первичных организационных структур; 5 аэроклубов; 5 детско-юношеских спортивно-технических школ по техническим видам спорта; 1 учреждение культуры; 5 гостиниц и другие организации. Обучаю, в числе прочего, и вождению автомобилей. [/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в БРСМ рассказали, как два года отправляли отряды белорусских студентов «зарубежным наниметалям».

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