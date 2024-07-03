Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого условно освободят от наказания, а кому уменьшат срок на год?

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Опубликовано: 03.07.2024 10:10 , Обновлено: 03.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля подписал закон "Об амнистии". Поводом для освобождения от наказания некоторых осуждённых белорусов стало празднование 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Посмотрели, кого пообещали освободить от наказания полностью, а кому - сократить срок на 1 год.

Текст закона 3 июля был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. В МВД Беларуси сообщили, что органы и учреждения уголовно-исполнительной системы уже “приступают к его реализации”.

В ведомстве отметили, что нынешняя амнистия “имеет значительные отличия” от предыдущих, поскольку будет распространяться на “осужденных, которые заняты трудом”, а также по-разному применяться к разным категориям осуждённых: тех, кого приговорили к ограничению свободы, условно освободят на неотбытую часть наказания, а лишённых свободы наказание заменят на более мягкое - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Условно освободить от наказания, согласно тексту закона, могут белорусов, которые относятся к одной из следующих категорий:

несовершеннолетние;

беременные;

женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет (за исключением осуждённых за умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего);

пенсионеров по возрасту;

инвалидов I и II группы;

лиц, больных туберкулезом и отнесенных к IА, IIА, III группам диспансерного наблюдения;

онкобольных второй, третьей, четвертой клинической группы;

ВИЧ-инфицированных с 3-й и 4-й стадиями заболевания;

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в армии или на службе в Следственном комитете, Госкомитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, финансовых расследований Комитета госконтроля, прокуратуры, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

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Кому сократят срок на год?

Новацией этого года стало то, что некоторым заключённым могут сократить срок отбывания наказания на один год. Речь о следующих категориях осуждённых:

женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, не лишенные родительских прав, которых осудили за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков;

многодетные матери, имеющие несовершеннолетних детей, не лишенные родительских прав, осужденные за убийство либо причинение тяжкого телесного повреждения, без отягчающих ответственность признаков,

лица, совершившие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в возрасте до 18 лет.

В МВД не озвучили даже приблизительную цифру заключенных, которых затронет нынешняя амнистия, но подчеркнули, что на неё могут рассчитывать только те, кто “положительно характеризуется в период отбывания наказания”. Там пояснили, что мероприятия затянутся не менее чем на полгода. За это время в каждом исправительном учреждении пообещали создать специальные комиссии, которые будут рассматривать материалы в отношении указанных категорий осужденных, а результаты анализа пообещали “доводить индивидуально каждому гражданину под роспись”.

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На кого не распространится амнистия?

В МВД также назвали ряд категорий осуждённых, которые не подпадают под действие амнистии:

те, кто в течение последних трех лет уже подпадал под амнистию или помилование, но вновь совершил умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости;

те, кто полностью не возместил причиненный их преступлением вред, не погасил задолженность по алиментам или расходы на содержание детей, оставленных на гособеспечение;

особо опасные рецидивисты;

граждане, попавшие в перечень причастных к экстремистской или террористической деятельности;

осужденные на пожизненное лишение свободы.

Ранее Telegraf.news сообщил, что после того, как закон об амнистии приняла Палата представителей Национального собрания, сообщалось, что под действие документа попадут 7850 осужденных.

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