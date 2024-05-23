Совмин внёс в парламент законопроект об амнистии. Кого из белорусов предложил отпустить из тюрем и освободить от штрафов?

Опубликовано: 23.05.2024 18:27 , Обновлено: 23.05.2024

Совет министров Беларуси 23 мая внес в нижнюю плату парламента Беларуси законопроект об амнистии. В пресс-службе Палаты представителей уточнили, что под ее действие могут попасть порядка четырех тысяч человек.

Чиновники правительства объяснили решение освободить часть заключённых приближением 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кого предложили отпустить?

Согласно законопроекту, освобождать хотят не только заключённых из тюрем. Вот полный список наказаний, попавшие под которые белорусы могут рассчитывать на амнистию:

общественные работв,

штраф,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,

исправительные работы,

ограничение по военной службе,

арест,

ограничение свободы,

лишение свободы,

иные меры уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания.

В первую очередь, амнистия коснется таких категорий граждан:

несовершеннолетних;

беременных женщин;

женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет,

лиц, достигших пенсионного возраста;

инвалидов I и II группы;

лиц, больных туберкулезом и отнесенных к IА, IIА, III группам диспансерного наблюдения, больных онкологическими заболеваниями второй, третьей, четвертой клинических групп;

ВИЧ-инфицированных с 3-й и 4-й стадиями заболевани;

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

лиц, получивших ранения (контузии), увечья на службе государству;

А вот те белорусы, кто совершил преступления в отношении несовершеннолетних, рассчитывать на амнистию не смогут.

Также в отдельных статьях законопроекта оговаривается, что освободить от условных и с отсрочкой наказаний могут только тех, кто на день рассмотрения материалов о применении амнистии “работают (обучаются) или занимаются иной деятельностью, при осуществлении которой лицо считается занятым в соответствии с законодательством о занятости населения”. Т.е. “тунеядцам” рассчитывать на амнистию не стоит.

[inf]Подробнее с проектом закона об амнистии можно ознакомиться на национальном правовом [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2024029001” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] портале [/link][/inf]

В случае принятия в парламенте и подписи Александра Лукашенко, закон вступит в силу в момент опубликования.

Ранее Telegraf.news сообщил, что амнистия 2024 года, которую в Беларуси планируют приурочить к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, будет несколько отличаться от предыдущих. О её отличительных особенностях на днях рассказала заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс.

В Администрации Лукашенко озвучили особенности амнистии 2024 года