Лукашенко поручил МВД "нетрадиционно" провести амнистию в Беларуси и "перелопатить" Уголовный кодекс

Опубликовано: 11.01.2024 12:33 , Обновлено: 11.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 января провёл в Минске совещание по вопросам совершенствования белорусского законодательства об уголовной ответственности. Он поручил уполномоченным ведомствам, включая МВД, "подойти нетрадиционно" к вопросу амнистии, запланированной на 2024 год, и "перелопатить" Уголовный кодекс.

Амнистия 2024 года, по мнению Лукашенко, должна “иметь отличия” от предыдущих, ввиду того, в Беларуси будет отмечаться 80-летие со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

“Если мы примем положительное решение, то с учетом особенности даты амнистия должна иметь отличия. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно”, - процитировала президента его Администрация.

Министру внутренних дел Ивану Кубракову Лукашенко при подготовке амнистии рекомендовал “учитывать криминогенную ситуацию в обществе” и “недостатки предыдущих амнистий” - “чтобы их не повторить”.

Кроме того, президент поручил правоохранительным органам “заниматься практической профилактикой” (“чтобы люди понимали, что любое преступление, правонарушение неизбежно повлечет за собой соответствующее наказание”), а также “перелопачивать Уголовный кодекс”, а “может даже и другие кодексы”.

Как отметили в Администрации президента, по его поручению уже были проанализированы некоторые статьи Уголовного кодекса и то, как они применяются на практике, чтобы “посмотреть на процесс” - кого задерживают, кого осуждают и по каким статьям, а также “соответствуют ли назначенные меры наказания тяжести преступлений и той опасности, которую представляют эти люди для общества.”

Ранее Телеграф сообщил, что 1 декабря 2023 года министр внутренних дел Иван Кубраков на заседании коллегии МВД в Минске обсудил со своими коллегами предстоящие парламентские выборы в Беларуси. Он поручил руководителям обеспечить “жесткую исполнительскую дисциплину”, а всем сотрудникам ведомства — вести “работу с населением” и действовать “на упреждение”.

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