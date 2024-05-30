Парламент принял в двух чтениях законопроект об амнистии. Сколько белорусов затронет?

Опубликовано: 30.05.2024 15:29 , Обновлено: 30.05.2024

Палата представителей Национального собрания приняла в двух чтениях законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». По предварительным данным, под действие документа попадут 7850 осужденных.

Как рассказали в нижней палате белорусского парламента, предлагается освободить от наказания и других мер уголовной ответственности 2090 человек, от наказания условно - 800, от ареста - 40 осужденных. Также 260 людям запланировали заменить наказание в виде лишения свободы ее ограничением без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть на так называемую “химию”. Еще 4550 осужденным предлагается сократить срок наказания на один год.

По информации Палаты представителей, основными условиями для применения амнистии являются полное возмещение вреда или ущерба, который причинил своим преступлением осужденный, а также его положительная характеристика за период отбывания наказания.

В нижней палате парламента отметили, что этот законопроект в сравнении с предыдущими амнистиями содержит некоторые нововведения. Так, в документе предлагается:

Сократить срок наказания на один год многодетным женщинам, которых осудили за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков (ч. 1 ст. 139 и ч. 3 ст. 147 УК Беларуси), а также женщинам и одиноким мужчинам, у которых есть несовершеннолетние дети и которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Применить амнистию в отношении людей, которые совершили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации), ч. 1 и 2 ст. 350 (уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации), а также в отношении осужденных, которым назначили наказание в виде общественных и исправительных работ.

Для осужденных, которые получили наказание в виде общественных, исправительных работ, иных мер уголовной ответственности, применить амнистию только к тем гражданам, которые на протяжении не менее трех месяцев до амнистии работают, обучаются или занимаются другой деятельностью, которая позволяет считать человека занятым согласно законодательству.

[info_b]Подробнее с законопроектом об амнистии можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

О том, что Совет Министров Беларуси внес в нижнюю плату парламента этот законопроект, стало известно 23 мая. Тогда в пресс-службе Палаты представителей сообщили, что под действие амнистии могут попасть порядка четырех тысяч человек.

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