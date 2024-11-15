Литва ввела новые запреты для белорусов. Что нового с микроавтобусами и транзитом в Калининград?

Опубликовано: 15.11.2024 10:45 , Обновлено: 15.11.2024

Стали известны подробности постановления Министерства транспорта и коммуникаций Литвы, одобренного на днях правительством. Помимо введения предварительной регистрации для фур в этом проекте оказалось несколько новых значимых ограничений и запретов для рядовых белорусов.

Так, по данным местного портала Delfi.lt, пассажирам из Беларуси и России, следующим на транзитном поезде в российский Калининград, запретят сходить с поезда на железнодорожном вокзале Вильнюса. Посадку на этот транзитный поезд там также больше осуществлять не будут.

Аналогичные ограничения были введены на двух других литовских железнодорожных станциях - Кяна и Кибартай. Там запрет на посадку и высадку пассажиров заработал ещё с 1 марта 2024 года. Исключение смогут сделать лишь в случае, если пассажир получит официальное разрешение от литовской Службы охраны государственной границы.

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Кроме того, по данным литовских СМИ, ещё одни ограничения коснутся пассажирских перевозок на нерегулярных международных рейсах. После вступления в силу нового постановления литовского Минтранса будет введён запрет на движение автобусов, имеющих более 9 мест (пассажирских + место водителя).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в одобренном правительством Литвы проекте постановления Министерства транспорта и коммуникаций также предусмотрена обязательная предварительная регистрация в электронной очереди всех грузовиков, выезжающих из страны через границу с Беларусью и Россией. Новые ограничительные требования должны заработать уже 1 декабря.

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Напомним, ограничения для белорусов, связанные с пересечением границы с Литвой, начали вводиться после того, как правительство этой страны 21 февраля 2024 года одобрило закрытие двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны – «Привалка») фактически перестали функционировать с 1 марта 2024 года.

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