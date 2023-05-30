Лето в Беларуси начнётся с заморозков? Синоптики рассказали, где ждать до -2°С

Опубликовано: 30.05.2023 12:36 , Обновлено: 30.05.2023

Синоптики предупредили белорусов о возможных заморозках до -2°С в последний день весны. Жителям каких районов страны ждать похолодания и когда прекратятся ночные заморозки - рассказали в Белгидромете.

В МЧС выпустили в связи с заморозками ночью 31 мая предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в отдельных районах Витебской области столбик термометра ночь опустится до 0..-2°С. В остальных областях Беларуси температура будет плюсовой, но всё равно нетипично низкой для конца мая - от +3 на Минщине до +13°С на юге Гомельщины.

Согласно информации телеграм-канала «Надвор’е», холодный фронт уже пересек северо-западную границу Беларуси. Вслед за ним, по словам автора канала, придёт заметное похолодание - на 6 - 8 градусов, а на почве не исключены заморозки.

По прогнозу Белггидромета, первые дни лета ни аномальной жары, ни долгожданных дождей в Беларусь не принесут, поскольку ещё сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Так, в четверг, 1 июня , небольшие кратковременные дожди могут пройти лишь местами по северу страны. Минимальная ночная температура составит от +4 до +11°С, а днём - от +18°С в северо-западных районах до +27°С - в южных.

В пятницу, 2 июня , со Скандинавии в Беларусь придут атмосферные фронты, рассказали синоптики. В результате белорусов ждут кратковременные дожди и грозы, но температурный фон существенно не изменится: днём от +14 до 24°С, ночью - в среднем +3..+10°С (в южных районах страны - до +13°С).

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Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании. Где ждать заморозков до -2°С?