Синоптики пообещали белорусам «персиковое лето». Что это значит и сколько будет дождливых дней?

Опубликовано: 29.05.2023 08:23 , Обновлено: 29.05.2023

Белорусские синоптики подсчитали, сколько дождливых дней будет в стране этим летом. Кроме того, белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал, почему грядущее лето для Беларуси будет "персиковым".

Проанализировав долгосрочные прогнозы мировых метеоцентров и институтов, белорусские специалисты пришли к выводу, что лето-2023 будет в Беларуси очень теплым. Температурный фон в среднем будет на 1-2 градуса выше климатической нормы, то есть не +18°С, а +19.. +20°С.

“Карта температур окрашена в персиковый цвет, поэтому лето получает название “персиковое"", - пояснил Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, этим летом белорусов ждут знойные деньки, которые начнутся с приходом обширных горячих блокирующих антициклонов.

“Горячие атмосферные монстры будут удерживать жаркую и сухую погоду”

“Именно эти горячие атмосферные монстры будут удерживать жаркую и сухую погоду”, - пояснил Рябов. При этом он предупредил, что знойных волн за лето будет несколько - каждая продлится больше недели. А вот холодные периоды, которых за лето также будет несколько, по прогнозам белорусских синоптиков, будут непродолжительными.

Прогноз по осадкам на лето синоптики дали на уровне средних многолетних значений: от 24 до 32 дождливых дней за весь летний сезон. При этом Рябов отметил, что будут летом и неблагоприятные дни, когда сильные ливни будут сопровождаться шквалами, градом и грозами. В целом. по словам синоптика, на летний период приходится около 80% опасных погодных явлений.

https://youtu.be/k9_Xvxwa09Q?list=PLuGCnujoOtrd_qAFsfVJNt_PaFdeuwt3U&t=63