Лето остаётся? Синоптики пересмотрели прогнозы для Беларуси. Когда ждать +33°С и гроз?

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Опубликовано: 03.07.2025 16:33 , Обновлено: 03.07.2025

Синоптики скорректировали свои оперативные прогнозы. "Холодный фронтец", который придёт в Беларусь уже в пятницу, и, как ожидалось, сменит своей прохладой 30-градусную жару, оказался, по словам специалистов, "дохлым и совсем не страшным". Узнали, на сколько задержится относительное похолодание и когда и в каких районах страны прогремят грозы, а воздух прогреется до +33°С.

Как выглядит со спутника холодный фронт, который сулил Беларуси резкое похолодание (сразу на 10-12 градусов), показали авторы Telegram-канала @nadvorie.

“Зажатый между областями высокого давления «В1» и «В2» выглядит дохлым и совсем не страшным”, - прокомментировали спутниковый снимок специалисты.

Авторы канала пояснили, что уже ранним утром пятницы, 4 июля , этот фронт подойдёт к западным границам Беларуси и принесёт с собой прохладную воздушную массу, опустив среднюю температуру до комфортных +21..+24°С.

Данные Белгидромета подтверждают такой прогноз - уже завтра “оранжевый” уровень опасности, объявленный синоптиками из-за жары на сегодня, сменится на безопасный зелёный во всех областях страны. Впрочем, Белгидромет поднял планку максимальной дневной температуры на 4 июля до +26°С и предупредил о небольших кратковременных дождях , в отдельных районах - с грозами.

Другой тематический Telegram-канал о погоде - “Метеовайб” - и вовсе спрогнозировал юго-восточным районам Гомельской области на завтра до +28°С , а жителей Гродненщины и Витебщины предупредили о возможном усилении ветра - до 15-18 м/с.

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“Завтра тропическая воздушная масса после прохождения холодного фронта сменится вновь на умеренную. И хотя температурный фон ощутимо понизится, мы останемся в комфортном лете”, - пообещали специалисты профильного Telegram-канала.









Какой прогноз на выходные?

Согласно свежему прогнозу Белгидромета, в выходные в страну вновь вернётся жара, как минимум - на юг и юго-запад Беларуси (то есть в Гомельскую, Брестскую и Гродненскую области). Север страны пока останется под влиянием фронтального раздела, смещающегося с юга Балтийского моря.

Почему нельзя включать вентилятор ночью? Эксперт рассказала, почему это плохая идея Суббота, 5 июля:

Облачность : переменная.

: переменная. Осадки : ночью местами, днем в отдельных районах по северу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, туман.

: ночью местами, днем в отдельных районах по северу страны пройдут кратковременные дожди, возможны Ветер : западной четверти умеренный, местами порывистый.

: западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха : минимальная ночью +6..+12°С, по юго-востоку до +14°С; максимальная днем +18..+24°С, по юго-западу и югу страны до +27°С.

Воскресенье, 6 июля:

Облачность : переменная.

: переменная. Осадки : ночью и утром местами, днем по северу страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, ночью и утром местами слабый туман .

: ночью и утром местами, днем по северу страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны ночью и утром местами слабый . Ветер : юго-западный, южный умеренный, местами порывистый.

: юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха : минимальная ночью +8..+15°С, по западу до +17°С; максимальная днем от +19°С по северу до +33°С по юго-западу страны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предупредили белорусов, что на длинных выходных, что начнутся 3 июля, их может подстерегать опасность. В ведомстве попросили в эти дни опасаться “летящих предметов” и попросили посмотреть мультик.

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