Кубраков приказал отправить курсантов силовых вузов работать "на земле". А какие новые учения анонсировал?

Опубликовано: 24.07.2024 19:47 , Обновлено: 24.07.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на заседании коллегии минской милиции поручил отправлять курсантов Академии МВД и факультета внутренних войск Военной академии работать "на земле" в каждый район столицы. Также глава МВД анонсировал учения правоохранителей, которые, как передали в Telegram-канале ведомства, будут коренным образом отличаться от предыдущих.

Курсантов, а также сотрудников силовых вузов запланировали отправлять ежедневно в районы Минска для охраны общественного порядка, причем, как подчеркнули в МВД, без ущерба для учебы. “Они должны понимать, что такое служба на земле!” - пояснил свою инициативу Кубраков.

Ее собрались реализовать в новом учебном году вузов. Глава МВД напомнил, что Беларусь в 2025 году ждут президентские выборы, поэтому “расслабляться нельзя”. В связи с этим запланировали новые учения.

Фото: Telegram-канал "МВД Беларуси"

“Они будут в корне отличаться от предыдущих, включать серьезную теоретическую часть и только затем практическую”, - написали в Telegram-канале МВД.

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Как рассказал на заседании начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб, основные усилия правоохранителей направлены сейчас на недопущение дестабилизации оперативной обстановки.

Фото: Telegram-канал "МВД Беларуси"

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минске, по информации МЧС, начали привлекать к профилактическим рейдам курсантов Университета гражданской защиты. Вместе с ОСВОД и сотрудниками МВД курсанты выходят на профилактические мероприятия, цель которых - предупредить несчастные случаи на водоемах.

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Также мы писали, что в милиции Минска попросили таксистов обращать внимание на пассажиров, которые едут в банк и ведут “подозрительный разговор” по телефону, а также просят ехать как можно быстрее. Правоохранители пояснили, что надо узнать у пассажира в таком случае.

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