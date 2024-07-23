Милиция Гомельщины начала ходить по домам. Кому пригрозили "защитным предписанием"?

Опубликовано: 23.07.2024 19:32 , Обновлено: 23.07.2024

В УВД Гомельщины начали специальное комплексное мероприятие "Быт" на территории одного района области. Правоохранители запланировали посетить дома белорусов с 23 по 26 июля.

“Наша основная задача – предупредить насилие в семье. Правоохранители совместно с субъектами профилактики посещают граждан, состоящих на учете в ОВД за совершение правонарушений в отношении членов семьи”, - сообщил начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Жлобинского РОВД майор милиции Роман Гончаров.

Он пояснил, что под контроль правоохранителей попадут граждане, которые имеют хотя бы одну “административку” за совершение правонарушения в отношении члена семьи. Представитель Жлобинского РОВД сообщил, что по состоянию на 1 июля 2024 года на профилактическом учете в районе находится 361 “семейный скандалист”.

[info_b]Согласно ст. 1 закона Беларуси “Об основах деятельности по профилактике правонарушений”, насилие в семье – это умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания.[/info_b]

Гончаров напомнил, что в отношении гражданина, который совершил домашнее насилие, можно вынести так называемое защитное предписание по желанию пострадавшего человека.

[info_b]При защитном предписании домашнего тирана лишают права совместного проживания со своей жертвой. То есть его выселяют из жилья, но временно (до 15 суток). Также этого человека лишают возможности звонить своей жертве и встречаться, общаться с ней и не только. При этом, конечно, семейных тиранов выселяют не сразу, а дают сначала письменное предупреждение.[/info_b]

Кому из белорусов могут временно запретить жить дома? В милиции назвали причину

По информации майора милиции, за первые полгода 2024 года правоохранители Жлобинского района вынесли 72 защитных предписания, из них 70 - с требованием покинуть жилье.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук рассказал об уменьшении на 10,7% количества зафиксированных в стране преступлений в январе-мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В то же время, по информации Стука, на 79,4% выросло число других правонарушений.

Меньше грабят и убивают? В Генпрокуратуре рассказали, какие преступления белорусы стали совершать на 79,4% чаще