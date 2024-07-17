Белорусских студентов начали привлекать к милицейским рейдам. За чем следят?

Опубликовано: 17.07.2024 14:21 , Обновлено: 17.07.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в Минске начали привлекать к профилактическим рейдам курсантов Университета гражданской защиты. Совместно с ОСВОД и сотрудниками МВД студенты проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на водоёмах.

В МЧС отметили, что курсанты рассказывают прохожим об опасности употребления алкоголя, а также о том, что, находясь в пьяном состоянии в общественных местах, милиционеры наверняка выпишут вам штраф. Кроме того, студенты проводят профилактические беседы, рассказывая о том, что грозит за купание в запрещённых местах, ложные сигналы и плавание на “не предназначенных для этого средствах”.

“Работа ведётся как с берега, так и с воды. Особое внимание уделяется детям, так как многие ребята отдыхают без присмотра взрослых, а это очень опасно. Всем вручается наглядно-изобразительная продукция с полезными советами от МЧС и номерами экстренных служб”, — отметили в ведомстве.

Помимо Минска, о проведении подобных рейдов, но уже без студентов, сообщили в УВД Гомельского облисполкома: там также контролируют поведение на воде. Так, наряду с сотрудниками ОСВОД и МЧС к административной ответственности за прошедшие выходные уже привлекли 12 человек.

Например, за распитие и нахождение в нетрезвом виде “административки” выписали 12 гомельчанам, 4 из которых отправили на вытрезвление в специзолятор УВД Гомельского облисполкома. Ещё шесть человек привлекли к административной ответственности за купание в запрещённых местах (ст. 24.42 КоАП РБ). Кроме того, в ведомстве [link href=“https://t.me/uvdgomel/20850” target=“_blank” rel=“noopener”] добавили [/link], что в ходе рейдовых мероприятий распространили более 150 профилактических листовок и провели около 500 бесед.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция продолжает рейды в разных частях Беларуси. Так, на Гомельщине ГАИ усилила контроль за местами массового отдыха, на Гродненщине уделила внимание маршруткам, а на Витебщине инспекторов отправили в поля.

ГАИ отправила патрули на пляжи в одной области Беларуси. А где пообещали проверить прохождение ТО?