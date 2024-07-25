У ГАИ Беларуси появился новый руководитель

Опубликовано: 25.07.2024 16:13 , Обновлено: 25.07.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 25 июля представил личному составу главного управления Госавтоинспекции МВД нового начальника, им стал полковник милиции Виктор Ротченков.

До этого он занимал должность заместителя начальника главного управления ГАИ. По словам Кубракова, Ротченков начинал инспектором и прошел “все служебные ступени”. “Начальником ГАИ назначен человек, который знает, что такое дорога, что такое асфальт, что такое работа 12 часов и более. Он это все прошел”, - сказал глава МВД.

И добавил, что “на ответственную должность назначен тот, кто знает все нюансы работы”.

Фото: МВД

Кубраков также выразил уверенность, что коллектив главного управления поддержит своего нового руководителя. По информации главы МВД, у белорусов, в том числе представителей министерств и ведомств страны, сложилось положительное мнение о ГАИ в целом.

“Однако это не значит, что вы должны закостенеть. Совершенствоваться нужно постоянно!” - заявил министр внутренних дел. И дополнил, что ждет новых инициатив. Среди прочего это дальнейшее внедрение в работу инспекторов ГАИ квадрокоптеров.

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