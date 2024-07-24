Кубраков предложил создать "банк подходящих вакансий" для сотрудников МВД, выходящих на пенсию

Опубликовано: 24.07.2024 21:35 , Обновлено: 24.07.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на заседании коллегии минской милиции 24 июля предложил создать банк вакансий для сотрудников МВД, которые выходят на пенсию.

“Говоря о трудоустройстве сотрудников, выходящих на заслуженный отдых, [Кубраков] предложил создать и постоянно обновлять банк подходящих вакансий”, - передали в Telegram-канале МВД Беларуси.

Никаких подробностей об этом банке в ведомстве больше не сообщили. Однако рассказали, что на заседании министр призвал правоохранителей не замалчивать возникающие проблемы, а развивать в коллективе на работе взаимовыручку и корпоративность.

Фото: Telegram-канал "МВД Беларуси"

“Важно правильно реагировать на критику, делать соответствующие выводы, чтобы впредь не допускать ошибок”, - отметил Кубраков. И дополнил, что под особым контролем руководителей должна быть физическая форма и качество профессиональной подготовки милиционеров.

Ранее Telegraf.news сообщал, что на этом же заседании коллегии Кубраков поручил отправлять курсантов, а также сотрудников Академии МВД и факультета внутренних войск Военной академии работать “на земле” в каждый район Минска.

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Также мы писали, что в апреле 2024 года министр Кубраков провел инструктаж сотрудников столичной ГАИ. Там он заявил о необходимости “жестких” мер по отношению к участникам дорожного движения, причем не только к водителям.

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