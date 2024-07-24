Кубраков предложил создать "банк подходящих вакансий" для сотрудников МВД, выходящих на пенсию
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на заседании коллегии минской милиции 24 июля предложил создать банк вакансий для сотрудников МВД, которые выходят на пенсию.
“Говоря о трудоустройстве сотрудников, выходящих на заслуженный отдых, [Кубраков] предложил создать и постоянно обновлять банк подходящих вакансий”, - передали в Telegram-канале МВД Беларуси.
Никаких подробностей об этом банке в ведомстве больше не сообщили. Однако рассказали, что на заседании министр призвал правоохранителей не замалчивать возникающие проблемы, а развивать в коллективе на работе взаимовыручку и корпоративность.
“Важно правильно реагировать на критику, делать соответствующие выводы, чтобы впредь не допускать ошибок”, - отметил Кубраков. И дополнил, что под особым контролем руководителей должна быть физическая форма и качество профессиональной подготовки милиционеров.
Ранее Telegraf.news сообщал, что на этом же заседании коллегии Кубраков поручил отправлять курсантов, а также сотрудников Академии МВД и факультета внутренних войск Военной академии работать “на земле” в каждый район Минска.
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Также мы писали, что в апреле 2024 года министр Кубраков провел инструктаж сотрудников столичной ГАИ. Там он заявил о необходимости “жестких” мер по отношению к участникам дорожного движения, причем не только к водителям.
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