Кубраков отправил на расчистку бурелома ГАИ, внутренние войска и не только

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Опубликовано: 10.07.2025 14:42 , Обновлено: 10.07.2025

В Могилёве для ликвидации последствий ночного бурелома привлекли силовиков. Расчищать завалы и убирать поваленные деревья в областном центре и его окрестностях отправились военнослужащие внутренних войск, сотрудники Госавтоиспекции и не только.

Как сообщила пресс-служба МВД, такое указание дал министр внутренних дел Иван Кубраков. По их информации, усилия силовиков сосредоточены на расчистке дорог и дворов. В качестве примера пресс-служба привела работу военнослужащих в/ч 6713, которые, «вооружившись пилами и топорами», с утра освобождали проход к зданию детского сада.

Фото: t.me/pressmvd

Также на пострадавших участках, как заявили в МВД, задействованы и экипажи ГАИ.

О своём участии в уборке последствий стихии, в свою очередь, заявил и Следственный комитет. Ведомство опубликовало «фотофакт», на котором могилёвские следователи также занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев. Как и у некоторых коллег из милиции, «в центре их внимания» оказались территории детских садов.

Фото: t.me/skgovby

Напомним, в Могилёве с ночи устраняют последствия грозового фронта, который принёс в Беларусь средиземноморский циклон Габриэль. Для города они оказались по-настоящему разрушительными: шквалистый ветер валил деревья на автомобили, дома, линии электропередач, с жилых домов сносило крыши, а из-за завалов упавших деревьев останавливалось движение на трассах и железнодорожных путях.

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По официальным данным, не обошлось без человеческих жертв — погибла одна женщина, ещё четверо пострадали.

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