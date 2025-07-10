В Могилёве в результате ночного шторма погибла женщина, ещё четверо в больнице

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Опубликовано: 10.07.2025 11:21 , Обновлено: 10.07.2025

Спасатели подвели печальные итоги грозового фронта, обрушившегося в ночь с 9 на 10 июля на Могилёвскую область. Больше всего пострадал сам областной центр и, к сожалению, там не обошлось без человеческих жертв - погибла одна женщина, ещё четверо пострадали.

По данным МЧС, женщина 1992 года рождения погибла в результате падения деревьев. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.

По данным городского Telegram-канала “Могилёв - мой город!”, смертельный инцидент произошёл на улице Мелиораторов, около реки Днепр.

[obnovleno_b]По данным Следственного комитета, трагический инцидент произошёл около 2 часов ночи 10 июля в районе речного порта на реке Днепр.

“По предварительным данным, 32-летняя женщина вместе с супругом накануне вечером приехала на рыбалку. Во время ночной непогоды они укрылись под деревом. Сильный ветер повалил его на плед, где находились супруги. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшую без сознания. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали ее смерть”, - рассказали об обстоятельствах ЧП в ведомстве.[/obnovleno_b]













Кроме того, в числе пострадавших (на данный момент известно как минимум о четырёх людях), которым потребовалась экстренная госпитализация, оказался один подросток (2010 года рождения), сообщили в МЧС. По данным городского портала, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В спасательном ведомстве также сообщили о ЧП на территории ОАО “Могилевхимволокно”. Там сильным ветром снесло металлическую трубу установки для сжигания отходов цеха. В результате падения конструкции была повреждена стена здания корпуса водоподготовки.

В настоящее время в городе работает оперативный штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям, который координирует работы по устранению последствий грозы. Расчищать от завалов деревьев коммунальным службам приходится и дороги, и дворы жилых многоэтажек, и территории детских садов, и частные подворья.





































На некоторых участках дорог города оказались забиты ливневки, из-за чего заторы приходится очищать вручную.

Ранее Telegraf.news рассказал, что для города последствия вчерашнего циклона оказались по-настоящему разрушительными: шквалистый ветер валил деревья на автомобили, дома, линии электропередач, с жилых домов сносило крыши, а из-за завалов упавших деревьев останавливалось движение на трассах и железнодорожных путях. Собрали видеокадры, которыми делятся могилевчане в соцсетях, которые позволяют оценить масштаб последствий.

«Балконные рамы летали» – Могилевчане показали разрушительные последствия циклона Габриэля