"Балконные рамы летали" – Могилевчане показали разрушительные последствия циклона Габриэля

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Опубликовано: 10.07.2025 10:38 , Обновлено: 10.07.2025

В Могилёве с ночи устраняют последствия грозового фронта, который принёс в Беларусь средиземноморский циклон Габриэль. Для города они оказались по-настоящему разрушительными: шквалистый ветер валил деревья на автомобили, дома, линии электропередач, с жилых домов сносило крыши, а из-за завалов упавших деревьев останавливалось движение на трассах и железнодорожных путях. Собрали видеокадры, которыми делятся могилевчане в соцсетях, которые позволяют оценить масштаб последствий.

Кадрами разбора ветровалов вместе с утренней сводкой поделились белорусские спасатели. В ведомстве сообщили, что ситуацию на Могилёвщине, а также Витебщине, которая пострадала от грозового фронта накануне вечером, взял на личный контроль министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Он распорядился предпринять дополнительные меры по оказанию помощи людям, пострадавшим от непогоды, и оперативному устранению последствий разгула стихии.

Сами жители Могилёва назвали картину, которую можно было наблюдать в городе в разгар непогоды, “ужасом”.

“Честно сказать, я пребываю в шоке???. У нас в Могилеве такое впервые, многие машины и дома пострадали”, - рассказала автор одного из видео.

По словам автора одного из роликов, выложенных в TikTok, в некоторых районах города на время пропадало электричество и горячая вода . Причину тому утром назвали в МЧС. Как оказалось, во время грозы отключились четыре линии ВЛ-110 кВ, из-за чего произошла аварийная остановка двух паровых котлов и турбогенераторов на Могилевской ТЭЦ-2. Восстановить подачу пара на ТЭЦ удалось лишь к утру - в 5:45.

Судя по кадрам могилевчан, многим пришлось начинать утро с разбора завалов во дворах и попыток достать свои авто из-под упавших деревьев. По словам некоторых комментаторов, во время грозы к них срывало балконные рамы и разбивались стекла.

“У нас во дворе летали рамы балконные, стекла. Все бегали с фонариками”, - рассказала одна из зрительниц в комментариях.

“У нас у людей стеклопакеты вынесло, балконные рамы, мне как то повезло - всё целое”, - поделилась впечатлениями от пережитой ночи другая.

Очень много сообщений в оперативные службы поступает от владельцев авто, чьи машины оказались заблокированы упавшими деревьями.

“Мы живём в частном секторе возле Калужского, такого ужаса не испытывали никогда, деревья практически все лежат”, - написала одна из пользовательниц TikTok.

Другой поделился кадрами того, как во дворе одного из домов гараж “сложился как домино” после того, как огромное дерево, растущее рядом, ветер вырвал с корнем, подняв бетонную плитку. Досталось и авто, находившемуся внутри гаража, и припаркованным рядом - на них упали сорванные с петель металлические ворота гаража.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Могилевский городской исполнительный комитет созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям и развернул оперативный штаб для устранения последствий грозы в ночь с 9 на 10 июля.

В Могилёве развернули штаб комиссии по ЧС после разрушительной ночной грозы