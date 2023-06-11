Красный уровень опасности. Белорусские метеорологи предупредили о жаре и дождях: кому доставать плавки, а кому зонтик?

Опубликовано: 11.06.2023 15:11 , Обновлено: 11.06.2023

В Беларуси в понедельник, 12 июня, по прогнозам метеорологов пройдут дожди, местами грозы. Но не по всей стране, а в некоторых районах. А в некоторых областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Объявлен красный уровень опасности.

На понедельник метеорологи пообещали переменную облачность. Преимущественно по югу страны пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди.

Ветер - северо-восточный порывистый. Температура ночью +6..12 градусов, днем +17..+23 градуса, по юго-западу - плюс 13-16 градусов.

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В Белгидромете предупредили, что 12 июня на большей части территории Минской, а по Витебской и Могилевской областям местами, сохранится чрезвычайная пожарная опасность: в связи с этим объявлен красный уровень опасности.

Ранее Телеграф писал о том, что стало известно, почему в Беларусь пришли дожди и грозы:

Стало известно, почему в Беларусь пришли дожди и грозы