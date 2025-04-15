"Красная дверь, желтая дверь" и "Исчезни на сутки". Психолог из Минска рассказала, что стоит за новыми «развлечениями» подростков

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Опубликовано: 15.04.2025 12:16 , Обновлено: 15.04.2025

«Синий кит», «Красный дельфин», «Беги или умри», «Собачий кайф», «Момо»… Детей и подростков постоянно вовлекают через социальные сети, мобильные приложения и Telegram-чаты в опасные «игры». Участие в некоторых таких «развлечениях» даже может закончиться трагично. В последние месяцы на слуху среди подростков, в том числе белорусских, новые тренды - «Исчезни на сутки» и «Красная дверь, жёлтая дверь». Минский детский психолог Светлана Тур рассказала Telegraf.news, опасны ли такие игры и что делать родителям.

Что за «Красная дверь, жёлтая дверь»?

В этой игре участвуют двое — «проводник» и игрок. Последний ложится головой на колени ведущего или подушку на его коленях и поднимает руки вверх. «Проводник» массирует игроку виски и повторяет нараспев одну и ту же фразу «Красная дверь, жёлтая дверь, дверь любого цвета» — пока руки игрока не опустятся.

Игрок должен представить две двери — красную и жёлтую, выбрать одну и «войти» в неё. В этот момент воображение должно нарисовать что-то, что находится за этой дверью. По правилам, если там возникает что-то тревожное (тёмный силуэт, ступени вниз, часы), туда “входить” не стоит, а игрока нужно немедленно «разбудить».

Скриншот YouTube

Во время игры «проводник» просит рассказать, что видит и делает игрок. Дальше ведущий может повторить «заклинания», но назвав уже другие цвета дверей. Так, раз за разом, испытуемый проходит новые этапы работы с подсознанием.

Если игрок называет особые маркеры (толпа людей, часы, девочка с косичками, красная дверь, человек в чёрном костюме) или перестает отвечать, его обязательно нужно разбудить. Если этого не сделать, он якобы может навсегда впасть в кому. Игра может занять как минуту, так и десять минут. Всё зависит от того, как быстро человек увидел «маркеры».

Игру позиционируют едва ли не как психологическое пособие. Утверждают, что она позволяет расслабиться, заглянуть в себя и «поймать дзен». Одни школьники воспринимают игру как шутку, а другие говорят, что всё очень серьёзно, уверяют, что они якобы впадают в транс и видят картинки.

Скриншот YouTube

Во многом интерес детей к игре «Красная дверь, жёлтая дверь» подогревают блогеры, которые сообщают о нереальном опыте, когда вы входите в трансовое состояние и полностью уходите от реальности, погружаясь в мир иллюзий.

В чём суть игры “Исчезни на сутки”?

Суть второй игры – «Исчезни на сутки» («Исчезновение на 24 часа», «Пропасть на сутки») - содержится уже в её названии. Подростку предлагают уйти из дома и не выходить на связь с родителями и ближайшими членами семьи в течение 24 часов. Также ему нельзя заранее сообщать кому-либо о своих планах. О местонахождении подростка можно рассказать друзьям, но они не могут передавать информацию родителям «исчезнувшего» ребенка. По истечении суток в игру вступает следующий подросток.

Чтобы привлечь внимание подростков к игре и заставить их играть по правилам, организаторы гарантируют детям заманчивое вознаграждение в виде аксессуаров для гаджетов и компьютерные игры.

Психолог: “Дети хотят пощекотать нервы”

С вопросом, насколько безобидно новое увлечение, почему дети так легко откликаются на опасные преддожения и какие слова должны использовать родители, чтобы предупредить вступление своих детей в “игру”, мы обратились к семейному и детскому психологу Светлане Тур.

[info_b] Светлана Тур — детский и семейный психолог, специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами (МАК), арт-терапевт, сказкотерапевт, спикер международных фестивалей и конференций по психологии, автор публикаций в научно-методических изданиях. Закончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Стаж работы — свыше 23 лет. Ведет свой сайт svetlanatur.by.

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А давайте вспомним развлечения из нашего детства, - предложила она читателям Telegraf.news она. – Например, «Пиковую даму», «Чёрную руку». Вспомним гадания на Рождество и Крещение, когда мы направляли зеркала, ставили свечки, выстраивали виртуальный коридор, по которому должен был прийти наш суженный-ряженый. И если мы кого-то видели, надо было сдвинуть зеркала, чтобы суженый-ряженый не вышел в наше пространство. Смысл в том, что нашим детям очень важно испытывать весь спектр существующих эмоций. И страх — это самая яркая эмоция, которую нам периодически хочется испытать.

Сгенерировано с помощью искусственного интеллекта

Дети хотят пощекотать себе нервы игрой «Красная дверь, жёлтая дверь», но на самом деле шутки с подсознанием к добру не приводят. Не зря у нас между сознанием и подсознанием стоят защитные механизмы, которые не пускают вглубь, потому что это то хранилище, где сознание прячет некий травмирующий для нас опыт. Что-то, что не должно проявиться в реальной жизни. 80 процентов всей информации у нас содержится в бессознательной части и только 20 процентов - в сознательной. Мы не можем контролировать наше подсознание, потому что оно руководит нашим сознанием.

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Чем опасна игра?

Во-первых, тем, что школьники погружают сами себя в мир подсознания, - продолжила Светлана Тур. — А делать это могут только психологи и психотерапевты: через картинки, образы, метафоры, сказки, чтобы безопасно и экологично залечивать детские травмы и решать проблемы, которые присутствуют в реальной жизни ребёнка.

К тому же, когда ты лежишь на коленях пусть даже у своего друга, ты изначально доверяешь себя в руки другого человека, такого же школьника, такого же неосознанного, неокрепшего подростка. И ты уже не руководишь своими действиями, ты зависишь от того, что тебе скажет другой человек, куда он тебя поведёт, какие вопросы тебе задаст. Это уже изначально становится опасным. Плюс массирование висков оказывает воздействие на височные доли мозга, отвечающие за слух. Изначально ты попадаешь в зависимую позицию, потому что не контролируешь себя.

Скриншот: DylaNz | Youtube

Как заметила Светлана Тур, когда ребенок входит даже в небольшое трансовое состояние, он погружается в своё подсознание, а там может быть всё, что угодно, в том числе и то, что психика скрывала, потому что защищала от определённых переживаний. А ребёнок сознательно как бы взламывает запретный код. Да, он получает острые ощущения, но какие последствия они будут иметь для психики, сложно предсказать. То есть эти последствия могут быть необратимы, потому что у ребёнка могут активироваться его детские травмы, страхи, его переживания. Неокрепшая подростковая психика может не справиться с той информацией, которую ребёнок получает в процессе этого погружения.

От игры к паническим атакам

Специалист добавила, что после погружения ребёнок осмысливает то, что он увидел, и продолжает переваривать информацию, которую там получил, потому что эти образы в любом случае цепляют его психику. Они яркие. «Думаю, что эта игра может спровоцировать у ребёнка детские страхи, вскрыть психологические травмы, привести к паническим атакам, к видениям, которые могут преследовать его и в реальной жизни», - подчёркивает Светлана Тур.

«Для ребёнка с крепкой нервной системой, здорового, сильного, который твёрдо стоит на своих ногах, игра с дверями и правда может остаться просто игрой. Но для детей с чувствительной нервной системой это развлечение может быть очень опасным, - предупреждает она. - «Видишь ли ты чёрного человека?» - спрашивают у игрока. «Твоё воображение, твоё подсознание в любом случае этого человека нарисует».

Фото иллюстрационное

Другой вариант игры среди девочек-первоклассниц: ты оказываешься в комнате, и дверь в нее исчезает. Перед тобой девочка, которую ты должна убить, или она убьет тебя. И это уже не компьютерная игра, - комментирует Светлана Тур. - Ты это видишь и ощущаешь всем своим телом и стоишь перед реальным выбором: или ты, или тебя. «Реальность» происходящих событий фиксирует мозг и твои органы чувств, и в этот момент ты перестаешь воспринимать события, как игру, а веришь своим ощущениям.

Под чёрным человеком как раз-таки скрывается та опасность, которую подростки испытывают в своей реальной жизни. А встреча с опасностью — это всегда вызов себе. Одно дело, когда мы встречаемся с ней в своей повседневной жизни и преодолеваем её осознанно, и совсем другое дело - опасность в нашем подсознании, когда, ещё раз подчеркну, не игрок руководит процессом, и даже не «проводник», а бессознательное может завести туда, где не следует быть.

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Как вести себя родителям?

Светлана Тур советует: важно быть очень наблюдательными по отношению к своим детям. И если замечаете какие-то изменения в его поведении, психике (ребёнок стал более замкнутым, погружённым в себя, меньше выходит на контакт со взрослыми), его сон стал беспокойным, он не высыпается, его мучают ночные кошмары, он остро реагирует на звуки, когда взрослый подходит, вздрагивает… В этом случае уже можно говорить про его пограничное состояние.

Фото иллюстрационное

«То есть если вы видите и замечаете какие-то изменения в поведении своего ребёнка, необходимо с ним, конечно же, про это поговорить, спросить, что с тобой происходит, что тебя тревожит, что происходит в твоей жизни, - добавляет специалист. - То есть родителям всегда необходимо держать руку на пульсе, чтобы вовремя предложить ему помощь. Пойти к психологу, потому что дети не всегда могут быть до конца откровенны с мамой и папой. Только специалист может помочь ребёнку разобраться в ситуации, проработать страхи, травму, проработать его состояние для того, чтобы дать точки опоры, уверенность в жизни, для того, чтобы сохранить стабильность психики ребёнка».

Как сделать, чтобы ребенок не играл в “Исчезни на сутки”?

Комментируя игру «Исчезни на сутки» Светлана Тур подчеркнула, что она не менее опасная, к тому же это тревожный сигнал для родителей:

Почему дети хотят в неё играть? Потому что подростковый возраст - это возраст самоопределения, сепарации от родителей, когда присутствует желание доказать свою самостоятельность. А ты попробуй проживи один без поддержки взрослых 24 часа! Надо ведь обеспечить себя едой, подумать, где ты будешь спать, как не попасть на глаза представителей правоохранительных органов, чтобы тебя не сочли беспризорным и не забрали до выяснения обстоятельств. Ребёнку важно почувствовать свою взрослость в процессе игры: я могу, я сильный, я независимый…

Фото иллюстрационное

Вторая причина вовлечения в игру, по мнению Светланы Тур, - недостаток внимания со стороны родителей, когда взрослые только требуют, но не дают поддержки и любви, и дети хотят проверить свою «нужность»:

Я считаю, что если у ребенка и родителей хороший контакт, а в семье преобладают доверительные отношения, то ребенок не будет включаться в эту игру. В первую очередь, к игре присоединяются те дети, у которых есть обиды на взрослых, и которые, возможно, хотят таким образом отомстить своим родителям, привлечь к себе внимание. И это им удается, потому что родители испытывают сильнейший стресс. Ведь в период исчезновения их ребенок может попасть в самые любые опасные для него ситуации.

Про что надо чаще говорить своим детям?

Светлана Тур обращает внимание, что если ребенок уже вступил в игру, для его родителей это очень тревожный сигнал – значит, есть проблемы во взаимоотношениях. Поэтому здесь важен спокойный разговор, налаживание доверительных отношений для того, чтобы выяснить, что хотел подросток получить в результате этой игры, что он хотел доказать себе, сверстникам и родителям.

Либо он таким образом хотел почувствовать себя нужным и любимым? Ведь, не секрет, что современным родителям некогда общаться со своими детьми, они только закрывают их базовые потребности – одет, обут, накормлен… И поэтому, включаясь в эту игру, дети как раз таки доказывают себе, что родители их любят, что они нужны маме и папе.«Если за меня переживали, если обо мне волновались, значит, меня любят» -, примерно так рассуждают они.

Фото иллюстрационное

А если ребёнок, включаясь в игру, таким способом самовыражается в кругу своих сверстников, то родители должны предложить ему альтернативные и безопасные способы самовыражения: через достижение определенных результатов в спорте, учебе, искусстве, пусть даже в блогерстве. Оздоровительные и спортивные лагеря — также прекрасный способ проявить свои лидерские качества и почувствовать себя самостоятельным, потому что надо адаптироваться к новым условиям и находиться определённое время без родителей. Потребность в острых ощущениях заменят квесты, пейнтбол, лазертаг.

«Очень важно разговаривать со своим ребёнком, а не просто интересоваться дежурно его оценками. Важно говорить ему о том, что мама и папа любят тебя, о том, что ты - самая важная ценность в моей жизни, говорить про то, что, может, я тебе не часто про это говорю, но знай, что в моём сердце есть всегда особое место, и это место для тебя. Ребёнку важно ощущать и понимать свою ценность и уникальность в жизни родителей», - подчеркнула Светлана Тур.

Еще одна опасная наклонность у детей

Ранее Telegraf.news писал: как непросто воспитывать подростков, знают наверняка только их родители. Гормональные качели, перепады настроения, неразделенная любовь и неприятие в социуме — все это сказывается на качестве жизни не только подрастающего ребенка, но и всей семьи. А иногда дело доходит слишком далеко. Брестский психиатр-нарколог Роман Карпович рассказал журналистке Telegraf.news о росте суицидальных наклонностей среди детей и подростков. Опасная тенденция не обошла и Беларусь.

«Врачи замечают странные вещи на теле» — Психиатр предупредил о росте опасных наклонностей у детей и подростков в Беларуси