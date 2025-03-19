Как и когда научить ребенка самостоятельности? Психолог из Минска пояснила, почему быть "коршуном" — плохая идея

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Опубликовано: 19.03.2025 10:38 , Обновлено: 20.03.2025

Ребенок, который требует во всем участия взрослого, только после многократных напоминаний убирает в своей комнате, делает уроки, заправляет постель, увы, сегодня не редкость. Когда и как нужно приучать детей к самостоятельности? Можно ли найти разумный баланс между стремлением дать ребенку свободу и обеспечением его безопасности? И почему некоторые дети слишком рано становятся взрослыми? На эти и другие вопросы читателей Telegraf.news ответила белорусский семейный и детский психолог Светлана Тур.

[info_b] Светлана Тур — детский и семейный психолог, специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами (МАК), арт-терапевт, сказкотерапевт, спикер международных фестивалей и конференций по психологии, автор публикаций в научно-методических изданиях. Закончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Стаж работы — свыше 23 лет. Ведет свой сайт svetlanatur.by.

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Не собирайте за ребенка портфель

— Старшее поколение выросло в обстановке «давай как-нибудь сам». Каждый из нас прошел этот этап по-своему, при этом у многих был опыт, которого мы не пожелали бы нашим детям. Возможно, именно по этой причине у некоторых родителей наблюдается перекос: когда они слишком сильно хватают за руку, никуда не пускают и все делают за ребенка сами. Не предоставляют ему той свободы, которой обладали сами. Между тем зачатки самостоятельности необходимо формировать у ребенка, начиная еще с раннего возраста, даже не с дошкольного, - подчеркнула специалист – То есть в возрасте до трёх лет: как только он начал ходить, передвигаться, разбрасывать игрушки, делать свой первый выбор…

«Приучать к самостоятельности надо с самых простых вещей, - пояснила Светлана Тур. - Например, ребенок складывает свои игрушки вместе с мамой, сам достает одежду, когда идет на прогулку. Самостоятельность - это обязательно развитие навыков самообслуживания. Пока мама находится в декретном отпуске, у нее значительно больше времени и возможностей для общения со своим малышом, чем после выхода на работу. При условии, конечно, что она не зависает часами в своём телефоне. Главное – как она этим временем распоряжается…

Потому что когда ребёнка отдают в детский сад, чаще всего можно наблюдать следующую картину: утром родители разбудили спящего малыша, сами одели его полусонного, посадили на саночки или в машину и привезли в садик. Там мама сама ребёнка быстренько раздела, потому что опаздывает на работу, поцеловала в щечку и передала с рук на руки воспитателям.

Вечером та же самая картина. Ребенок поиграл в своей комнате, мама сама быстренько за него все игрушки убрала, зубки ему почистила, ведь качественно, по ее мнению, ребенок сам этого сделать не сможет. Одежду ему выбрала на завтрашний день. Всё, малыш, спи…»

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То есть начиная уже с этого возраста мы лишаем своих детей самостоятельности, - обратила внимание психолог. - Чтобы научиться ей пользоваться, нужно сначала сделать первые «неказистые» попытки принять решение: что надеть, что покушать, куда пойти гулять. Если родители постоянно делают выбор за малыша, навык не формируется. Потом ребёнок идет в школу, и родители складывают за него рюкзак, готовят ему одежду для школы, делают вместе с ним уроки…

Отключите критику

Как заметила специалист, первый опыт формирования границ (что можно делать, а что нельзя) ребенок получает с года до полутора лет:

«В этом возрасте малыш познаёт мир: его интересует всё, до чего он может физически дотянуться, ему нужно всё пощупать и потрогать, попробовать на зуб. А что делаем мы? …Верёвочками связываем двери в мебели, чтобы ребенок ничего не смог оттуда достать. Но если ему это всё-таки удалось, то родителям необходимо вместе с ребенком сложить разбросанные вещи назад в шкаф. Они ошибочно полагают, что ребенок ещё маленький…

Однако, если малыш смог достать, значит, сможет и сложить. Понятно, что у него не получится сделать это красиво, и взрослому очень хочется сложить самому. Но делать это надо только вместе… Когда руки тянутся сделать что-то за малыша, задайте себе вопрос: а ребёнок может сделать это сам?»

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По словам Светланы Тур, важно опираться на «зону ближайшего развития» — те дела, которые ребенок пока не может выполнять самостоятельно, но уже может осваивать под руководством взрослого.

Учить ребёнка нужно по схеме «показать - сделать вместе - дать сделать с подсказкой - дать сделать самому». Причём пункты «сделать вместе» или «сделать с подсказкой» придётся повторять далеко не один раз.

Ребёнок, осваивая новое дело, совершит массу ошибок, даже если занятие кажется взрослому совсем простым. Придётся отыскать внутри себя кнопку, которая отключит критику. Главное - вовремя «отпустить» малыша. Когда поймете, что он освоил навык, предоставьте возможность ему самому действовать.

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Быть рядом и страховать

«Не трогай», «Не бери, уронишь», «У тебя не получится», «Отойди, это опасно» — подобные фразы вылетают автоматически, родители даже не задумываются, когда произносят их, - констатировала специалист. - Они контролируют буквально каждый шаг ребенка. Дети впитывают такое отношение на бессознательном уровне и фиксируют: «У меня не получится, не стоит даже и пытаться».

Психологическая устойчивость ведь тоже формируется с детства. Когда возникает какое-то препятствие, ребенок должен его преодолеть и двигаться дальше. Задача родителей — просто находиться рядом, не делать за ребенка что-то, а только его страховать. Это как учить ездить на велосипеде. Но ведь как чаще всего бывает: ребёнок упал, мама тут же бежит, поднимает его, коленки ему отряхивает. Пусть ребёнок поднимется сам, пусть он поплачет… Вы его в этот момент пожалейте, а потом скажите: «Давай отряхнём твои ручки и ножки», и сделайте это вместе.

«Родителям нужно быть не коршунами, которые вечно летают над головой, а помощниками, которые следуют за самостоятельными шагами ребенка, - поделилась своим мнением специалист. - Им нужно оказывать поддержку, говорить: «Давай, ты можешь, я в тебя верю, у тебя получится», «В следующий раз будет лучше, я знаю, что ты сможешь».

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Сильные и независимые?

Рецепт формирования самостоятельности очень простой, - подчеркнула Светлана Тур - Давайте представим весы: на одной чаше лежит требовательность по отношению к своему ребенку, а на второй - любовь.

Если мы будем только требовать, чтобы ребенок выполнял определенные нормы и правила поведения, но не давать ему родительской любви и заботы, не будем читать с ним книги, вместе проводить время, если у нас не будет телесного контакта, если мы не будем говорить ребенку, как мы его любим, как мы им восхищаемся, как мы хотели, чтобы именно такой малыш у нас родился, тогда происходит перекос - вырастают дети, которые чётко понимают и выполняют требования взрослых. Они вырастают очень самостоятельными, очень взрослыми, но такие дети не умеют любить, они не способны к эмпатии. Плохо понимают свои чувства, не понимают чувства других людей и не разбираются в эмоциях..

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Как заметила психолог, дети, которые рано сталкиваются с нехваткой любви и внимания, стремятся делать всё самостоятельно и избегают близких отношений. С одной стороны, такие дети кажутся сильными и независимыми. С другой — им трудно доверять другим и показывать свои чувства. Быть самостоятельным — хорошо, но только когда это не становится способом спрятаться от мира и других людей…

Если мы любим ребенка, а на чаше весов между любовью и требовательностью наблюдается равновесие, тогда ребенок вырастает счастливым, самостоятельным, умеющим любить, проявлять свои чувства , умеющим организовать своё пространство и свою деятельность, - подчеркнула специалист. - А если наблюдается перекос в сторону любви, мы компенсируем ту любовь, которую сами недополучили в детстве, тогда мы выходим в гиперопеку своего ребёнка. И тем самым ему вредим.

«Медвежья услуга» ребенку

Как же всё-таки найти баланс между стремлением дать ребенку свободу и обеспечить его безопасность?

«Родителям важно знать и понимать, что если есть угроза жизни и здоровью ребенка, тогда обязательно нужно вмешаться. Но если это обычный конфликт между одноклассниками, то родителю важно просто вооружить ребенка способами взаимодействия», - пояснила специалист.

Светлана Тур обратила внимание на одну важную тенденцию: раньше, как правило, дети в коллективе разбирались сами между собой. А теперь по любому мелкому поводу начинают выяснять отношения между собой их родители. Это происходит и в школе, и даже в детском садике. Мальчишки могут утром подраться, а к вечеру они уже снова лучшие друзья, но конфликт, которого по сути и не было, вырастает в конфликт взрослых людей. Мама бежит с шашкой в школу и начинает выяснять отношения перед всем классом. Ребенок воспринимает эту ситуацию как позор, потому что впоследствии он рискует стать объектом насмешек среди одноклассников.

«Таким образом родители оказывают своему ребенку «медвежью услугу». Лучше рассказать случай из своей жизни, например, как выходил из подобной ситуации в детстве отец, озвучить возможные варианты. Ребенок должен сам разрешить сложную ситуацию, а родитель должен включаться только в крайних случаях, - посоветовала психолог.

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При этом она добавила, что если речь идет о буллинге, «там однозначно без помощи взрослых не обойтись, но если это обычные рядовые ситуации, важно, чтобы дети сами учились выяснять отношения и договариваться между собой. Они таким образом учатся взаимодействовать друг с другом, завоёвывают своё место под солнцем».

Специалист подчеркнула, что забота и контроль со стороны взрослых нужны в опасных ситуациях. Во всех остальных случаях ребенок может принимать решения сам и сталкиваться с последствиями своего выбора.

Светлана Тур посоветовала не придавать большого значения неудачам: “Дети будут ошибаться, даже если вы их об этом предупреждали. Это нормально. Не опекайте и не контролируйте каждое их движение. Задача родителя - не надзирать, а направлять. А постоянное “включение” в дела ребенка не приведет ни к чему хорошему. Лучше отойти немного в сторону и наблюдать. Быть самостоятельным, активным, уметь совершать ошибки и находить выход из сложных ситуаций – очень важный в современной жизни навык…»

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