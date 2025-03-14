"Врачи замечают странные вещи на теле" — Психиатр предупредил о росте опасных наклонностей у детей и подростков в Беларуси

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Опубликовано: 14.03.2025 12:58 , Обновлено: 26.04.2025

Как непросто воспитывать подростков, знают наверняка только их родители. Гормональные качели, перепады настроения, неразделенная любовь и неприятие в социуме - все это сказывается на качестве жизни не только подрастающего ребенка, но и всей семьи. А иногда дело доходит слишком далеко. Брестский психиатр-нарколог Роман Карпович рассказал журналистке Telegraf.news о росте суицидальных наклонностей среди детей и подростков. Опасная тенденция не обошла и Беларусь.

[info_b] Роман Карпович - психиатр-нарколог Брестского областного психоневрологического диспансера. Работает в стационаре острого отделения.

Учился в Гродненском государственном медицинском университете на Медико-психологическом факультете.

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Эмоции наружу

По наблюдению врача, пациенты с суицидальным поведением обращаются за помощью довольно часто, независимо от возрастной группы. Однако для психиатра очевидно, что в последнее время возрастает актуальность темы среди детей и подростков. По его мнению, это связано в первую очередь с влиянием окружающей среды, в которой живет и воспитывается подрастающее поколение.

“Дети могут обращаться уже с 10-летнего возраста, когда к несформированной психике и проблемам добавляется гормональная перестройка организма, которые по отдельности или в совокупности могут провоцировать возникновение суицидальных наклонностей. Их основными причинами являются особенности воспитания и условия жизни в семье. А затем уже идет все остальное, что может сподвигнуть к опасным действиям в отношении себя”, - детализировал Роман Ростиславович.

[info_b] Суицидальное поведение - действия разрушительного характера, к которым относят все формы девиантного поведения: поступков, противоречащих социальным нормам. Это злоупотребление алкоголем, прием наркотиков, управление транспортом в нетрезвом виде, нанесение себе увечий, намеренное участие в драках, стойкое нежелание лечиться. В основе суицидального поведения личности всегда лежит психологический аспект. Чаще всего его расценивают как снятие эмоционального напряжения и способ уйти от жизненных трудностей.[/info_b]

Фото иллюстрационное

“Эти подростки могут подвергаться издевкам, буллингу в школе, постоянным ссорам и непониманию со стороны родителей, так называемых «друзей», сравнивать свои достижения с успехами других (оценки, результаты в секциях, одежду). За счет чего ощущают себя не такими, как все. На этом фоне у них появляются переживания, сниженное настроение, тревога, эмоциональные всплески”, - отметил специалист.

И уточнил: “Они залазят в интернет или спрашивают у приятелей про симптомы и сами неосознанно проецируют их на себя: мол, у меня депрессия или другие заболевания. Хотя до конца не понимают всей ситуации, которая происходит с ними, и вытекающих из нее последствий”.

При этом Роман Карпович акцентировал, сейчас суицидальные наклонности выражаются не в том, чтобы “выйти в окно или резать вены”, а в самоповреждениях. То есть, это не всегда суицид или парасуицид.

[info_b] Суицид – намеренное, осознанное и быстрое лишение себя жизни.

Парасуицид (суицидальная попытка) – несмертельное намеренное самоповреждение или самоотравление с целью реализации желаемых изменений за счет физических последствий.

В отличие от истинного суицида, парасуицидальная попытка имеет другой смысл и направлена на определенный социальный эффект. Это не желание реального самоуничтожения, а чаще всего призыв к изменению человеческих взаимоотношений. [/info_b]

“Данными действиями подростки пытаются достичь эмоционального облегчения и выплескивают все свои проблемы. К примеру, могут поцарапаться в различных местах на теле. В основном это руки, бедра, ноги. Причем не обязательно ногтями, для этого они нередко используют различные предметы”, - рассказал медик.

Фото иллюстрационное

Никто и не заметил

Вопреки ожидаемому представлению, что такие юные пациенты приходят в кабинет к специалистам за руку с родителем, который поймал их за опасным действием, в действительности все выглядит совсем иначе, констатировал Роман Карпович.

“Обычно странные вещи на теле подростка замечают врачи на плановой диспансеризации. Многие дети просто не сообщают об этом никому из родственников. Максимум - друзьям”, - поразил доктор.

В том что, живя в одном доме, самые близкие люди не обнаруживают увечий на теле родного ребенка, психиатр не видит ничего удивительного: “ Дети носят мешковатую одежду, чему никто не предает значения. Нравится такое - ну и пусть. Либо же они причиняют себе повреждения на тех местах, которые незаметны даже в майке”.

Фото иллюстрационное

А что потом?

По словам Романа Карповича, если врач обнаружил что-то подозрительное с ребенком, первым делом он проводит опрос и дает заполнить анкету, по которой определяется суицидальный риск. Если потенциальная угроза выявлена, направит его к психологу, психотерапевту или психиатру в зависимости от ближайшей доступности. Данные специалисты проведут более углубленное тестирование и примут необходимые меры.

Второй сценарий: “Если у ребенка, обнаруживается высокий суицидальный риск и он не удерживается в кресле, хочет уйти, сообщается родителям и вызывается скорая для определения дальнейшей тактики и, при необходимости, транспортировки в стационар, где также выясняется мотив опасного действия в отношении себя”.

И таких случаев, утверждает психиатр-нарколог, достаточно.

“Суицидальная настроенность и суициды среди детей были всегда. Поэтому главная задача - сделать все, чтобы эти случаи сократить до минимума”, - подчеркнул доктор.

Фото иллюстрационное

В стационаре юного пациента ожидает не только медикаментозное лечение. Роман Карпович пояснил, что оно обязательно идет в совокупности с психокоррекционной работой: ” Медикаменты не убирают причину и среду, в которой воспитывается ребенок или подросток”.

Есть надежда?

Белорусский медик убежден, что положительная динамика почти всегда есть. По его наблюдению, большинство детей просто перерастают, становясь осознаннее. Тем не менее, без последствий ничего не проходит.

“У одного это может быть не выражено в дальнейшем. Другой просто не будет обращать внимания: он благополучно устроится и у него все хорошо в жизни. Но для кого-то инциденты юности могут перерасти в более серьезные последствия”, - предостерег доктор.

Все эти молодые люди, по словам Романа Карповича, наблюдаются специалистами. Предугадать, как пойдет жизнь конкретного ребенка - практически невозможно: все очень индивидуально. Врачи наблюдают за такими пациентами и по достижении 18-летнего возраста, когда уже можно пройти специализированное тестирование более широкого спектра, делают окончательное заключение.

Фото иллюстрационное

Кто в группе риска и как распознать?

Психиатр-нарколог из Бреста рассказал о детях, которые оказываются у него на приеме. По его словам, они могут быть из различных семей и даже самых благополучных. Но правда в том, что “ любая суицидальная наклонность не бывает просто так. Всему есть какая-то причина” .

Факторов множество, вот основные:

Ребенок живет в гиперопеке.

Обратная ситуация: ему недостаточно внимания и поддержки именно от родителей, даже братья и сестры не так важны.

Круг общения в социальной среде: школе, секциях, с друзьями и знакомыми.

“Иногда приятели имеют большее доверие в глазах ребенка, чем мама и папа. И тут важно задать себе вопрос: “ Что с ребенком не так? Почему он доверяет какому-то другу , даже если они недолго знакомы, а не родителю?” - натолкнул на мысль врач.

Фото иллюстрационное

Наличие опыта самоубийства в близком окружении;

Максималистические черты характера;

Употребление алкоголя, наркотиков, курение.

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Самое главное, что хотел сказать психиатр - важно не обесценивать жалобы ребенка. Дети всегда хотят быть услышаны и получить помощь. Главное - не упустить этот момент.

“Нужно обращать внимание на поведение и эмоциональные нарушения, а также взаимодействие с окружающими. Немаловажен внешний вид. Постарайтесь ничего не игнорировать и все проговаривать с ребенком: «Что случилось? Кто тебя расстроил или что обидело? И ключевое - не бояться обращаться за помощью”, - отметил врач.

Он напомнил, что получить ее можно как анонимно, так и записаться на прием к специалистам. В тяжелых случаях - вызвать скорую помощь.

«Лучше всегда иметь при себе контакт, который выручит в трудную минуту: +375(17) 311-00-99. Данный номер является телефоном доверия экстренной психологической помощи, работает круглосуточно и может спасти в самых тяжелых жизненных ситуациях», - поделился доктор.

Он также напомнил: “Если все-таки что-то произошло, стыдиться и прятаться не надо. Ведь первоочередно не то, что ребенка поставят на учет, а его здоровье: психологическое, физическое и самое ценное - жизнь” .

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Тревожные признаки

Чтобы вовремя среагировать на “красные флажки”, специалист дал шорт-лист основных предупреждающих сигналов в действиях ребенка:

Внешний вид и поведение.

“Это проявляется тоскливостью и скорбной мимикой, тихим монотонным голосом, замедленной речью, заторможенностью, бездеятельностью и многим другим”, - перечислил симптомы психиатр.

Эмоциональные нарушения (грусть, уныние, злобность, раздраженность, ворчливость, чувство физического недовольства, безразличное отношение к себе, бесчувствие, тревога, ожидание непоправимой беды, взрывы тоски как постоянный фон настроения, мрачное настроение при радостных событиях);

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Вегетативные сбои (головные боли, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, ощущение нехватки воздуха, бессонница, нарушение ритма сна, снижение веса либо его повышение, снижение аппетита и другое).

Брестский психиатр-нарколог отметил, что симптомов может быть много. Во всех случаях лучше не тянуть и обращаться за профессиональной диагностикой и консультацией.

Назвать конкретную статистику молодых белорусов с суицидальными наклонностями сложно. Однако актуальность вопроса высокая.

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