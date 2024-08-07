Милиция Бреста отправилась в городские дворы. За что пригрозила штрафом до 320 рублей?

Опубликовано: 07.08.2024 13:50 , Обновлено: 07.08.2024

В УВД Брестского облисполкома рассказали о "профилактических мероприятиях", которые направлены на "особую категорию" граждан. В рамках мониторинга сотрудники милиции проверяют городские дворы, а также обстановку вблизи магазинов и увеселительных заведений. Особо пристальное внимание пообещали уделить "товарищам", склонным к "различного рода нарушениям законодательства".

В рамках профилактической акции «Трезвый двор» сотрудники УВД Брестского облисполкома решили проверить белорусов, которые с наступлением лета слишком много времени проводят на свежем воздухе. По словам милиционеров, зачастую это приводит к тому, что многие начинают нарушать общественный порядок, злоупотреблять спиртным и буянить.

“Когда человек гуляет, общается с друзьями, в этом нет ничего плохого. Однако всегда находятся товарищи, склонные к нетрезвому досугу, распитию спиртных напитков в общественных местах и различного рода нарушениям действующего законодательства”, — отметили милиционеры.

Они добавили, что на утро после таких похождений в сводках появляются сообщения о скандалах, пьяных разборках и драках. По словам сотрудников правопорядка, это неудивительно: под влиянием алкоголя человек способен творить что угодно. В УВД подчеркнули, что целью мероприятия стало “предотвращение пьяных посиделок” во дворах и на улицах города, во время которых иногда находятся те, кто и вовсе был в розыске.

[info_b]Согласно ст. 19.3 КоАП РБ, распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или других общественных местах, а также появление там в состоянии алкогольного опьянения, которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, влечёт наложение штрафа в размере до 8 БВ (320 белорусских рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Могилёвского облисполкома решили напомнить белорусам, что грозит в случае заведомо ложного вызова сотрудников милиции, скорой, спасателей и других специализированных служб. Так, в зависимости от вида дезинформации, инициатору звонка может грозить штраф до 600 рублей или того больше — 5 лет тюрьмы.

Когда за заведомо ложный вызов грозит штраф 600 рублей, а когда — 5 лет тюрьмы? В МВД Беларуси ответили