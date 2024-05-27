"Когда в последний раз был такой май?" - Минлесхоз приказал всем лесникам отказаться от участия в "различных мероприятиях"

Опубликовано: 27.05.2024 15:00 , Обновлено: 27.05.2024

Глава Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик в понедельник, 27 мая, потребовал от подчинённых усилить на местах охрану лесных массивов от пожаров и, "исходя из складывающейся обстановки", перевести сотрудников на усиленные дежурства. Одновременно с этим министр потребовал "минимизировать участие корпуса главных лесничих в различного рода мероприятиях".

Кулик потребовал, чтобы дежурства на местах были организованы весь световой день: с 8:00 до 22:00, а главные лесничие “держали ситуацию на ручном контроле” из-за складывающихся напряженных условий в лесах в конце мая.

“Обстановка сейчас крайне непростая. Даже в северных областях - Витебской и Могилевской - сегодня передают до 30 градусов со знаком плюс! Когда в последний раз был такой май?” - задался вопросом глава ведомства в ходе аппаратного совещания.

Министр заявил, что технически лесничества оснащены всем необходимым, поэтому потребовал лишь “обеспечить четкую координацию” и “оперативное принятие управленческих решений”.

По данным ведомства, только за минувшие сутки вспыхнуло четыре лесных пожара в:

Калинковичском лесхозе,

Кобринском опытном лесхозе,

Малоритском лесхозе,

Пинском лесхозе.

В связи с непростой пожароопасной ситуацией по всей Беларуси 27 мая были введены ограничения и запреты на посещение лесов. Полностью запрещено ходить в лес сейчас в 21 районе страны.

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