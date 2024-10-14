Когда в Беларуси ударят заморозки до -4°С? Синоптики предупредили о циклоне, который уже принёс в РФ мокрый снег

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Опубликовано: 14.10.2024 15:47 , Обновлено: 14.10.2024

В понедельник, 14 октября, Беларусь оказалась в центре циклона, из-за которого в соседней России уже выпал первый мокрый снег. Белорусам пока снегопады не грозят, заверили синоптики, а вот усиление ночных заморозков - очень даже. Посмотрели, где и когда термометры могут показать -4°С.

Спутниковые фото циклона опубликовал Telegram-канал @nadvorie, пояснив, что именно он - виновник “весьма интенсивных” осадков на территории страны в эти дни. Этот же циклон в соседнюю Россию принёс первый мокрый снег.

“В Беларуси дождь, а вот в ~300 км восточнее — в Калужской области РФ, при температуре +1..+3°С, осадки идут уже виде мокрого снега”,- написали авторы канала и их словам подтверждают видео в TikTok от местных жителей.

И хотя пока речь не идёт о серьёзных, обильных снегопадах, даже такого скромного снега белорусам пока, по словам специалистов, опасаться не стоит.

“Снега не ждём. Повторяю — снега сегодня не ждём”, - заверили авторы Telegram-канала.

А вот что будет дальше, пока не ясно. Дело в том, что циклон медленно уходит на север-северо-восток и в тыл его в скором времени начнёт поступать прохладный влажный воздух с Балтики, спрогнозировали специалисты.

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Похожий краткосрочный прогноз озвучили в Белгидромете. По их данным, в ближайшие сутки, 15 октября , погоду в стране начнёт определять “прохладная неустойчивая воздушная масса” с Балтийского моря, из-за чего в Беларуси будет дождливо, но температура в “минус” уходить не будет: ночью +2..+8°С, днём - до +7..+13°С.

Уже в среду, 16 октября , из-за влияния скандинавского антициклона с центром над Калининградом начнётся некоторое похолодание: ночная температура может опускаться при прояснениях до 0..-2°С (в среднем по стране +1..+6°С). Днём температура воздуха прогреется не более чем до +5..+12°С. В четверг, 17 октября , центр холодного антициклона, как ожидают синоптики, полностью сместится на территорию Беларуси. Как следствие, существенных осадков не прогнозируется, а вот ночная температура продолжит падать: местами до +1..+4°С, но на большей части территории страны - до 0..-4°С. Максимальная дневная температура составит от +5°С до +12°С.

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